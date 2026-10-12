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İqtisadiyyat

Bankların kredit verərkən gəlirləri hesablaması qaydası dəyişir

Qafar Ağayev13:49 - Bu gün
Bankların kredit verərkən gəlirləri hesablaması qaydası dəyişir

Borcalanın gəlirlərini rəsmi sənədlər və ya dövlət informasiya sistemləri vasitəsilə müəyyən etmək mümkündürsə, banklar kredit verərkən davranış modeli əsasında proqnozlaşdırılan gəliri nəzərə ala bilməyəcəklər.

1news.az-ın məlumatına görə, bununla bağlı Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımov müvafiq qərar imzalayıb.

Yeni qərara əsasən, borcalanın gəlirləri müvafiq sənədlərlə (əməkhaqqı barədə iş yerindən arayış, təqaüd barədə təhsil müəssisəsindən arayış, sosial müdafiə sahəsində idarəetməni həyata keçirən qurum tərəfindən borcalana pensiya və müavinətlərin ödənilməsi haqqında arayış, borcalanın mövcud depozit hesabları üzrə faiz gəlirlərini təsdiq edən bank arayışı və ya gəlirlərini təsdiq edən digər sənədlər) və ya dövlət informasiya ehtiyat və sistemlərindən əldə olunan məlumatlar əsasında müəyyən edilə bildiyi hallarda həmin borcalan üzrə davranış modeli əsasında proqnozlaşdırılmış gəlirin istifadəsinə yol verilməyəcək.

Bu tələb noyabrın 10-dan sonra yaranmış kredit tələblərinə şamil ediləcək.

Yəni, borcalanın gəlirlərini rəsmi sənədlər və ya dövlət informasiya sistemlərindəki məlumatlar vasitəsilə müəyyən etmək mümkündürsə, bank həmin şəxsə kredit verərkən davranış modeli əsasında proqnozlaşdırılan gəlirdən istifadə edə bilməz.

Başqa sözlə, borcalanın gəliri əməkhaqqı arayışı, pensiya və müavinət məlumatları, təqaüd arayışı, bank depozitləri üzrə faiz gəlirləri və ya digər təsdiqedici sənədlərlə müəyyən edilə bilirsə, bank kredit qərarı zamanı bu məlumatları əsas götürməlidir. Gəlirləri dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərindən əldə olunan məlumatlarla müəyyən etmək mümkün olduqda da eyni qayda tətbiq ediləcək.

Beləliklə, banklar borcalanın gəlirlərini rəsmi mənbələrdən müəyyən edə bildikləri hallarda davranış modelinin hesabladığı ehtimal olunan gəliri əsas götürə bilməyəcəklər. Bu yanaşma kredit qərarlarının borcalanın faktiki gəlirləri barədə təsdiqlənmiş məlumatlara əsaslanmasını nəzərdə tutur.

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