İlham Əliyev: Vyetnam bizim üçün dost ölkə və strateji tərəfdaşdır
Vyetnam bizim üçün dost ölkə və strateji tərəfdaşdır.
1news.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Hanoyda Vyetnam Sosialist Respublikasının Prezidenti To Lamın və xanımı No Fon Linin adından verilən rəsmi nahar zamanı çıxışında deyib.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, keçən il Prezident To Lamın Azərbaycana dövlət səfəri zamanı qəbul edilən "Azərbaycan Respublikası ilə Vyetnam Sosialist Respublikası arasında strateji tərəfdaşlığın qurulması haqqında Birgə Bəyanat" ikitərəfli əlaqələri keyfiyyətcə yeni pilləyə qaldırıb.
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