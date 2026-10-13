Aeroport şosesində qəza olub, “Koroğlu” istiqamətində sıxlıq yaranıb
Paytaxtın Sabunçu rayonunda, Aeroport şosesində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəqliyyatın hərəkətində sıxlığa səbəb olub.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, hadisə səbəbindən “Koroğlu” metro stansiyası istiqamətində nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur.
Hazırda polis əməkdaşları tərəfindən sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür.
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