 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:27 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,32 % azalaraq 1,8992 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,65 % artaraq 2,0276 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,8992

100 Rusiya rublu

2,0276

1 Avstraliya dolları

1,1831

1 Belarus rublu

0,5638

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1266

1 Çexiya kronu

0,0779

1 Çin yuanı

0,2539

1 Danimarka kronu

0,2541

1 Gürcü larisi

0,6553

1 Honq Konq dolları

0,2166

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,2468

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1696

1 İsveçrə frankı

2,0402

1 İsrail şekeli

0,5516

1 Kanada dolları

1,1914

1 Küveyt dinarı

5,4171

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3762

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5206

1 Moldova leyi

0,0951

1 Norveç kronu

0,1776

100 Özbək somu

0,0143

100 Pakistan rupisi

0,6115

1 Polşa zlotası

0,4331

1 Rumıniya leyi

0,3559

1 Serbiya dinarı

0,0162

1 Sinqapur dolları

1,3276

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4526

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3005

Türk lirəsi

0,0344

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0379

Yapon yeni

1,0739

Yeni Zelandiya dolları

0,9504

Qızıl

7133,2510

Gümüş

102,9575

Platin

2887,9685

Palladium

1950,8605
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