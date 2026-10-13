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Cəmiyyət

NATO təliminin iştirakçıları üçün ekskursiyalar təşkil olunub - FOTO

1news Redaksiyası10:27 - Bu gün
NATO təliminin iştirakçıları üçün ekskursiyalar təşkil olunub - FOTO

Azərbaycan ilə NATO arasında “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Proqramı” çərçivəsində “Tərəfdaş Ölkələrin Qabiliyyət Uyarlılığı Təşəbbüsü” təliminin 3-cü görüşü və 1-ci səviyyəli özünüqiymətləndirmə təliminin iştirakçıları üçün ekskursiyalar təşkil olunub. 
1news.az xəbər verir ki, tədbir planına uyğun olaraq, istirahət günlərində qonaqlar Bakı şəhərinin tarixi-mədəni məkanları və muzeyləri ilə tanış olublar.

​Heydər Əliyev Mərkəzini və Zəfər Muzeyini ziyarət edən nümayəndə heyətləri zəngin təəssüratlarla ayrılıblar.

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