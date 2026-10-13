Şeyxülislam: Bəzi insanlardan dövlətə qarşı istifadə etmək istəyənlər var
Bəzi insanların dinindən, mənəviyyatından dövlətə qarşı istifadə etmək istəyən adamlar var.
1news.az xəbər verir ki, bu sözləri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Real TV-yə müsahibəsində söyləyib.
O bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin İslama münasibəti, istər daxildə, istər xaricdə islamofobiyaya qarşı mübarizəsi dünya tərəfindən bəyənilir və təsdiq olunur. Amma kiminsə gözü bunu götürmür, görmür və görmək istəmirsə, bu siyasi məsələdir.
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