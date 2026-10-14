 Bakıda sürücülərin diqqətinə: 8 istiqamətdə hərəkət çətinləşib | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Bakıda sürücülərin diqqətinə: 8 istiqamətdə hərəkət çətinləşib

1news Redaksiyası09:04 - Bu gün
Bakıda sürücülərin diqqətinə: 8 istiqamətdə hərəkət çətinləşib

Paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyat sıxlığı müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

2. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

4. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

5. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

6. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

7. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

8. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

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