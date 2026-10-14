 Emoməli Rahmon Bakıda AQEM sammitində iştirak edəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Emoməli Rahmon Bakıda AQEM sammitində iştirak edəcək

1news Redaksiyası15:38 - Bu gün
Emoməli Rahmon Bakıda AQEM sammitində iştirak edəcək

Tacikistan Prezidenti Emoməli Rahmon Bakıda Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) yeddinci sammitində iştirak edəcək.

1news.az Tacikistan dövlət başçısının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Emoməli Rahmon artıq Azərbaycana yola düşüb.

Müşayiət edən nümayəndə heyətinin tərkibində xarici işlər naziri, prezidentin xarici əlaqələr və iqtisadi məsələlər üzrə köməkçiləri, Təhlükəsizlik Şurasının katibi və digər rəsmi şəxslər olacaq.

Xatırladaq ki, AQEM-in VII sammiti təşkilata üzv dövlətlərin nümayəndələrinin iştirakı ilə oktyabrın 15-də Bakıda keçiriləcək.

Paylaş:
102

Aktual

Siyasət

Rəsmi Bakıdan Fransanın əsassız iddialarına cavab

İqtisadiyyat

Pərviz Şahbazov: Energetikada rəqabət enerji təhlükəsizliyi ilə uzlaşdırılmalıdır

Cəmiyyət

Sabah Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq - PROQNOZ

Cəmiyyət

Elnur Əliyev: Qeyri-neft-qaz sektorunda ÜDM-in 70,3 faizi formalaşıb

Siyasət

Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycana gəlib

Əlilliyi olan şəxslərin bank xidmətlərindən istifadəsi imkanları müzakirə edilib

İran XİN müavini Azərbaycana gəlir

Laos AQEM-ə üzv qəbul edilib

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Deputat: İdeoloji təhlükəsizlik məktəbdən başlayır

Azərbaycan və Gürcüstan arasında investisiya əməkdaşlığı müzakirə olunub

Şahbaz Şərif İlham Əliyevə zəng edib

Milli Məclis Avropa Parlamentinin qətnaməsinə münasibət bildirib

Son xəbərlər

Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycana gəlib

Bu gün, 17:26

Vaqif Abışov: “Kiminsə hay-küyü ilə dövlətin qərarı dəyişə bilməz”

Bu gün, 17:03

Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"

Bu gün, 16:56

Unibank üçüncü rübün maliyyə nəticələrini açıqladı - FOTO

Bu gün, 16:42

Rusiyadan gətirilmiş 10 min qutu bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib

Bu gün, 16:22

Əlilliyi olan şəxslərin bank xidmətlərindən istifadəsi imkanları müzakirə edilib

Bu gün, 16:03

İran XİN müavini Azərbaycana gəlir

Bu gün, 15:53

Laos AQEM-ə üzv qəbul edilib

Bu gün, 15:46

Emoməli Rahmon Bakıda AQEM sammitində iştirak edəcək

Bu gün, 15:38

"Sabah"ın sabiq baş məşqçisi Elşad Əhmədov: "Komanda "Borussiya"ya da qalib gələ bilər"

Bu gün, 15:17

Oktyabr ayında keçid dövrünə xas hava şəraiti müşahidə edilir

Bu gün, 14:57

Azərbaycan-Laos əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

Bu gün, 14:41

İstanbuldan Bakıya gələn sərnişində külli miqdarda dərman aşkar olunub

Bu gün, 14:37

Rəsmi Bakıdan Fransanın əsassız iddialarına cavab

Bu gün, 14:18

“Discover the World” Azərbaycan Hava Yollarını Belçika və Niderlandda da təmsil edəcək

Bu gün, 13:59

Vyetnamın Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 13:48

Bakıda 14 küçə və prospekt təmir ediləcək

Bu gün, 13:36

Media və Yayım Şurası: İranın “Səhər” telekanalı dezinformasiya yayıb

Bu gün, 13:23

Sabah Bakıda 28, rayonlarda 29 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 13:12

Bu gün Xalq şairi Məmməd Arazın doğum günüdür

Bu gün, 13:11
Bütün xəbərlər