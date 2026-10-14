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Siyasət

Azərbaycan və Kamboca baş nazirləri ikitərəfli əlaqələri müzakirə ediblər

1news Redaksiyası17:42 - 14 / 10 / 2026
Azərbaycan və Kamboca baş nazirləri ikitərəfli əlaqələri müzakirə ediblər

Azərbaycan Baş naziri Əli Əsədov oktyabrın 14-də Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Kamboca Krallığının Baş naziri Hun Manet ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

Görüşdə H.Manetin Azərbaycana rəsmi səfərinin ikitərəfli münasibətlərin inkişafı baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb, səfərin Azərbaycan-Kamboca dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsi üçün yeni imkanlar açacağı bildirilib.

Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin Zirvə Görüşünün əhəmiyyəti qeyd olunub.

Azərbaycan ilə Kamboca arasında siyasi dialoqun və çoxtərəfli platformalarda qarşılıqlı fəaliyyətin uğurla inkişaf etdiyi, parlamentlərarası və partiyalararası əlaqələrin də genişləndiyi vurğulanıb.

Görüşdə ticarət-iqtisadi və investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi, energetika, nəqliyyat-logistika, minatəmizləmə, dövlət xidmətləri, təhsil və turizm sahələrində qarşılıqlı fəaliyyətin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

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