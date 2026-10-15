 Sürücülərin nəzərinə: Bakının 11 küçə və prospektində sıxlıq var | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Sürücülərin nəzərinə: Bakının 11 küçə və prospektində sıxlıq var

1news Redaksiyası08:54 - Bu gün
Sürücülərin nəzərinə: Bakının 11 küçə və prospektində sıxlıq var

Paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyat sıxlığı müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

3. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

4. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

5. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

6. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

7. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

8. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

9. Zərifə Əliyeva küçəsində;

10. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

11. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

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