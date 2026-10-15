 “İrşad”da “Yaşıl Cümə” günləri başlayır: 10 günlük xüsusi endirimlər və sərfəli təkliflər - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

“İrşad”da “Yaşıl Cümə” günləri başlayır: 10 günlük xüsusi endirimlər və sərfəli təkliflər - FOTO - VİDEO

1news Redaksiyası10:21 - Bu gün
“İrşad”da “Yaşıl Cümə” günləri başlayır: 10 günlük xüsusi endirimlər və sərfəli təkliflər - FOTO - VİDEO

“İrşad” ənənəvi “Yaşıl Cümə” kampaniyası ilə oktyabr ayında da müştərilərinə sərfəli alış-veriş fürsətləri təqdim edir.

Kampaniya çərçivəsində müxtəlif məhsullar daha münasib qiymətlər və xüsusi təkliflərlə təqdim olunacaq.

Oktyabr ayının 16-dan 25-dək davam edəcək kampaniya müddətində müştərilər endirimlərdən yararlana, endirimli məbləği isə 18 aya FAİZSİZ və ya 6 aya FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ şəkildə bölə biləcəklər.

“Yaşıl Cümə” günlərində xüsusi fürsətlə təqdim olunan məhsullar arasında smartfon, noutbuk, televizor və məişət texnikası kimi müxtəlif kateqoriyalar yer alacaq.

Kampaniya müxtəlif məhsullara tətbiq olunan endirimlər və xüsusi ödəniş imkanları ilə sərfəli alış-verişdən yararlanmaq istəyənlər üçün fürsətlər təqdim edir.

Aksiya oktyabrın 16-dan 25-dək “İrşad” mağazalarında və onlayn platformalarda qüvvədə olacaq. Bu müddət ərzində 70%-dək endirimlə təqdim olunan məhsulları 18 aya FAİZSİZ və ya 6 aya FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ şərtlərlə əldə etmək mümkün olacaq.

“Yaşıl Cümə” kampaniyası çərçivəsində xüsusi şərtlərlə təqdim olunan bəzi məhsulları diqqətinizə çatdırırıq:

 “Fakir Uno Chefry” fritozu 50% endirimlə, 399.99 AZN yox, 199.99 AZN
 70% endirimli “Mibro Earbuds 6” qulaqlığı 99,99 AZN yox,  29,99 AZN
 “Honor Choice Earbuds X7i” qulaqlığına 50% endirim
 219,99 AZN dəyərində “Mibro Lite 3” ağıllı saatları 45% endirimlə 119,99 AZN
 “HONOR 600” seriyasına məxsus smartfonlara 20% endirim
 “Samsung Galaxy S26 Ultra” modellərinə 900 AZN-dək endirim
 “iPhone 17 Pro”“iPhone 17 Pro Max” smartfonlarına 500 AZN dəyərində xüsusi endirim

 

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