Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 40 nəfər saxlanılıb
Oktyabrın 14-də ölkə ərazisində qeydə alınan 42 cinayətin açılması polis tərəfindən təmin olunub.
DİN-dən 1news.az-a bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 48, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 35 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Narkotiklərlə əlaqəli 5, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 3 fakt müəyyən edilib.
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 40 nəfər saxlanılıb.
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