 İrandan Azərbaycana 16 kq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

İrandan Azərbaycana 16 kq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

1news Redaksiyası16:01 - Bu gün
İrandan Azərbaycana 16 kq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

İrandan Azərbaycana 16 kq narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

Sərhəd Qoşunlarının "Göytəpə" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində külli miqdarda narkotik vasitənin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb.

Belə ki, oktyabr ayının 15-də keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində 16 kiloqram 600 qram narkotik vasitə və 1970 ədəd psixotrop tərkibli Metadon M-40 həbi aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

Fakt üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

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