Təcili tibbi yardım xidmətində müasir rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə başlanılır
TƏBİB tərəfindən təcili tibbi yardım xidmətinin operativliyinin və keyfiyyətinin artırılması, çağırışların idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi məqsədilə müasir rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə başlanılır.
Bu barədə 1news.az-a TƏBİB-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu çərçivədə yeni çağırış idarəetmə sistemi hazırlanıb və hazırda tətbiq mərhələsindədir. Sistem çağırışların vahid platforma üzərindən idarə olunmasına, ünvanların xəritə üzərində müəyyənləşdirilməsinə, təcili tibbi yardım briqadalarının real vaxt rejimində izlənilməsinə və çağırışlara daha operativ yönləndirilməsinə imkan verəcək.
Təcili tibbi yardım briqadaları planşetlərlə təchiz olunacaq
Yeniliklərdən biri də təcili tibbi yardım briqadalarının planşetlərlə təchiz olunmasıdır.
TƏBİB-dən verilən məlumata görə, planşetlər vasitəsilə çağırışların elektron qaydada qəbulu, pasiyentin sağlamlıq vəziyyəti, müayinə nəticələri və göstərilən tibbi yardım barədə məlumatların birbaşa hadisə yerində elektron sistemə daxil edilməsi təmin olunacaq. Bu, tibbi sənədləşmənin rəqəmsallaşdırılmasına, məlumatların operativ ötürülməsinə və tibbi xidmətin davamlılığının gücləndirilməsinə şərait yaradacaq.
Planşetlər vasitəsilə teletibbi konsultasiyaların aparılması da nəzərdə tutulur. Mürəkkəb klinik hallarda təcili tibbi yardım briqadaları müvafiq ixtisaslı həkimlərlə məsafədən konsilium keçirə biləcək. Bu imkan pasiyentlərin vəziyyətinin daha operativ qiymətləndirilməsinə və zəruri tibbi qərarların vaxtında qəbuluna dəstək verəcək.
Təcili tibbi yardım sistemində süni intellektin tətbiqinə start verildi
Süni intellekt əsaslı analitik alətlər vasitəsilə çağırışların coğrafi paylanması, intensivliyi və əhalinin sıxlığı təhlil edilərək briqadaların optimal yerləşdirilməsi, resurslardan səmərəli istifadə və yeni təcili tibbi yardım briqada və məntəqələrinin yaradılmasına başlanılmışdır.
Bu barədə TƏBİB-dən bildirilib. Qeyd olunub ki, bununla yanaşı, təcili tibbi yardım avtomobillərinin sürücüləri naviqasiya sistemli mobil cihazlarla təmin olunacaqlar. Çağırış ünvanları avtomatik olaraq naviqasiya sisteminə ötürüləcək və optimal hərəkət marşrutunun müəyyənləşdirilməsi mümkün olacaq. Bu yenilik briqadaların hadisə yerinə daha sürətli çatmasına şərait yaradacaq.
Qeyd olunmalıdır ki, sahə üzrə ən uğurlu xarici təcrübələrin öyrənilməsi və tətbiqi üçün beynəlxalq ekspertlərin cəlbi və əməkdaşlıq layihələrinin icrası da yaxın günlərdə nəzərdə tutulur.
Təcili tibbi yardımda yeni çağırış idarəetmə sisteminin tətbiqinə başlanılır
TƏBİB-də rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi üzrə görülən hazırlıq işlərinə dair yekun iclas keçirilib.
İclasda yeni çağırış idarəetmə sisteminin tətbiqinə hazırlıq vəziyyəti, texnoloji həllərin funksionallığı, görülmüş işlərin nəticələri və növbəti mərhələdə həyata keçiriləcək tədbirlər müzakirə olunub.
Təcili tibbi yardım heyətinin peşəkar hazırlığının gücləndirilməsi məqsədilə Yeni Klinikanın Tibbi Tədris-Simulyasiya Mərkəzində davamlı təlimlərin təşkili, eləcə də təcili tibbi yardım briqadası hadisə yerinə çatana qədər çağırış edən vətəndaşlara ilkin yardım üzrə təlimatların göndərilməsi xidmətin keyfiyyətinin daha da artırılmasına xidmət edəcək.
Həyata keçirilən geniş transformasiya tədbirləri çağırışların qəbulundan hadisə yerində tibbi yardımın göstərilməsinədək bütün proseslərin daha effektiv idarə olunmasına, operativ koordinasiyanın gücləndirilməsinə və tibbi xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, nəticədə vətəndaş məmnuniyyətinin artırılmasına xidmət edəcək.