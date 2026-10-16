 Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu payız-qış uçuş cədvəlinə keçir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu payız-qış uçuş cədvəlinə keçir

1news Redaksiyası14:49 - Bu gün
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu payız-qış uçuş cədvəlinə keçir

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 2026-cı il oktyabrın 25-dən payız-qış uçuş cədvəlinə keçir. 2027-ci il martın 27-dək davam edəcək mövsümün proqramı Avropa, Türkiyə, Yaxın Şərq, Mərkəzi, Cənubi və Şərqi Asiya, eləcə də digər istiqamətlər üzrə beynəlxalq reysləri əhatə edir.

Aeroportdan 1news.az-a verilən məlumata görə, Avropa üzrə uçuş coğrafiyasına London, Paris, Berlin, Frankfurt, Roma, Milan, Vyana, Barselona, Budapeşt, Varşava, Praqa, Belqrad və Kişineu kimi şəhərlər daxildir. Mövcud cədvələ əsasən, Bratislava istiqamətində uçuşlar oktyabrın 28-dən planlaşdırılır.

Məlumata görə, Türkiyə istiqamətində İstanbul və Sabiha Gökçən hava limanlarına, həmçinin Ankara, Antalya, İzmir və Trabzona reyslər nəzərdə tutulur.

Yaxın Şərq istiqamətləri arasında Dubay, Şarja, Əbu-Dabi, Doha, Küveyt, Ər-Riyad və Ciddə yer alır. Qış aylarında istirahət planlaşdıran sərnişinlər üçün Şarm əl-Şeyx və Male istiqamətlərinə uçuşlar da mövsümi cədvələ daxildir.

Mərkəzi Asiya üzrə Almatı, Astana, Aktau, Daşkənd, Səmərqənd, Bişkek və Düşənbə kimi şəhərlərə reyslər planlaşdırılır. Cənubi və Şərqi Asiya üzrə uçuş proqramı isə Dehli, Mumbai, İslamabad, Lahor, Pekin və Urumçi istiqamətlərini əhatə edir.

Payız-qış cədvəli üzrə reyslər “Azerbaijan Airlines”, “Air Arabia”, “Air Astana”, “China Southern Airlines”, “flydubai”, “IndiGo”, “Lufthansa”, “Pegasus Airlines”, “Qatar Airways”, “Turkish Airlines”, “Uzbekistan Airways”, “Wizz Air” və digər aviaşirkətlər tərəfindən yerinə yetiriləcək.

Uçuş günləri və tezlikləri istiqamətə və mövsümün dövrünə görə fərqlənə bilər. Sərnişinlərə səfərlərini planlaşdırarkən seçdikləri tarixlər üzrə aktual cədvəli aviaşirkətlərin rəsmi kanallarından dəqiqləşdirmək tövsiyə olunur. Reyslərin cari statusu ilə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun airport.az/az/flights/ saytında tanış olmaq mümkündür.

Paylaş:
49

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycanda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə çağırışlarla bağlı cinayət işi açıldı – Türkiyə vətəndaşı beynəlxalq ...

Cəmiyyət

Təcili tibbi yardım xidmətində müasir rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə başlanılır

Rəsmi

Paralimpiya hərəkatının inkişafında xidmətləri olan şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib

Rəsmi

Prezident Gürcüstanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib

Cəmiyyət

XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində 30 ölkə təmsil olunacaq

Azərbaycanda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə çağırışlarla bağlı cinayət işi açıldı – Türkiyə vətəndaşı beynəlxalq axtarışa verildi

Holcim Azərbaycan “BakuBuild” beynəlxalq inşaat sərgisində qabaqcıl dayanıqlı həllərini və ekoloji məhsul portfelini təqdim edir - FOTO

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu payız-qış uçuş cədvəlinə keçir

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Jurnalist Nəcəf Nəcəfovun məzarı üzərindəki barelyef bərpa edilib

Allahşükür Paşazadə: “Azərbaycanda din dövlətdən, məktəb də dindən ayrıdır”

“Landau School”un şagirdlərindən “Eco Catcher” layihəsi - Binaların soyudulmasında yeni yanaşma - VİDEO

Sabah Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq - PROQNOZ

Son xəbərlər

XII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində 30 ölkə təmsil olunacaq

Bu gün, 15:14

Azərbaycanda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə çağırışlarla bağlı cinayət işi açıldı – Türkiyə vətəndaşı beynəlxalq axtarışa verildi

Bu gün, 15:09

Holcim Azərbaycan “BakuBuild” beynəlxalq inşaat sərgisində qabaqcıl dayanıqlı həllərini və ekoloji məhsul portfelini təqdim edir - FOTO

Bu gün, 14:58

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu payız-qış uçuş cədvəlinə keçir

Bu gün, 14:49

Paşinyan və Pezeşkian İrəvanda ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər

Bu gün, 14:46

Rusiya-Ukrayna müharibəsində həlak olan Vahab Quliyev dəfn edilib

Bu gün, 14:37

Bakı aeroportu payız-qış uçuş cədvəlinə keçir

Bu gün, 14:36

Ceyhun Bayramov AQEM-in Baş katibi ilə görüşüb

Bu gün, 14:19

İstanbulda sel fəlakəti: Ölənlərin sayı 4-ə çatıb

Bu gün, 14:15

Ayaqqabının içində məhkuma narkotik keçirmək istədilər

Bu gün, 14:09

İrandan Azərbaycana 35 kiloqram narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 14:06

Goranboy 74 yaşlı kişi güllələnərək öldürülüb

Bu gün, 13:46

“PAŞA Holding”-ə daxil olan “Agro Dairy” şirkəti autizmli uşaqların sosial həyatda fəal iştirakını dəstəkləyir

Bu gün, 13:32

“20 Yanvar” metrostansiyası və “Şamaxinka” ətrafında bəzi marşrutlar dayanacaq məntəqələrindən çıxarılır

Bu gün, 13:22

Təcili tibbi yardım xidmətində müasir rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə başlanılır

Bu gün, 13:13

Paralimpiya hərəkatının inkişafında xidmətləri olan şəxslər "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib

Bu gün, 13:01

Prezident Gürcüstanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib

Bu gün, 12:57

Sabah bəzi dağlıq ərazilərə yağış yağacaq

Bu gün, 12:56

İlham Əliyev Hindistanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:50

Vüqar Zifəroğlu: Jurnalistikanın inkişafı istiqamətində yeni layihələr həyata keçiriləcək

Bu gün, 12:41
Bütün xəbərlər