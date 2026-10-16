 Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi NATO-nun nümayəndə heyəti ilə görüşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi NATO-nun nümayəndə heyəti ilə görüşüb

1news Redaksiyası15:44 - Bu gün
Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi NATO-nun nümayəndə heyəti ilə görüşüb

​Oktyabrın 16-da müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev “Tərəfdaş Ölkələrin Qabiliyyət Uyarlılığı Təşəbbüsü” təliminin 3-cü görüşü və 1-ci səviyyəli özünü qiymətləndirmə təlimi çərçivəsində NATO-nun nümayəndə heyəti ilə görüşüb. 

1news.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, general-polkovnik K.Vəliyev peşəkar hərbi kadrların hazırlanmasında Azərbaycan ilə NATO arasında münasibətlərin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini və bu əlaqələrin bundan sonra da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd edib.

​NATO-nun dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında böyük rola malik olduğu bildirilən görüşdə qarşılıqlı səfərlərin, müxtəlif formatlarda keçirilən görüşlərin, təlimlərin və kusrların vacibliyi diqqətə çatdırılıb.

​Tərəflər həmçinin NATO ilə hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər.

Paylaş:
141

Aktual

Rəsmi

Prezidentdən şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsi ilə bağlı SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Azərbaycan informasiya resurslarına qarşı DDoS hücumlarında kommersiya xidmətindən istifadə edilib

Cəmiyyət

Cinayət işi açıldı – Azərbaycan türkiyəli jurnalisti beynəlxalq axtarışa verdi

Cəmiyyət

Təcili tibbi yardım xidmətində müasir rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə başlanılır

Cəmiyyət

PAŞA Bankın dəstəyi ilə ölkəmizdə növbəti yaşıllaşdırma və gənc iş adamlarına dəstək layihəsi həyata keçirilib - FOTO

Dövlət Müəssisələri üzrə Qlobal Konfrans gələn il Bakıda keçiriləcək

İsmayıllıda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

CAR-da 200-ə yaxın insan zəncirdə saxlanıldıqları reabilitasiya mərkəzindən xilas ediliblər

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Sabunçuda psixotrop maddə qəbul edən şagird məktəbdə intihara cəhd edib - YENİLƏNİB

Elnur Əliyev: Qeyri-neft-qaz sektorunda ÜDM-in 70,3 faizi formalaşıb

İtkin düşmüş 8 nəfər ötən gün tapılıb

Bakıda 14 küçə və prospekt təmir ediləcək

Son xəbərlər

“Environmental Protection First” koalisiyası COP17 ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib

Bu gün, 21:40

PAŞA Bankın dəstəyi ilə ölkəmizdə növbəti yaşıllaşdırma və gənc iş adamlarına dəstək layihəsi həyata keçirilib - FOTO

Bu gün, 18:11

Vasif Talıbov YAP-ın Veteranlar Şurasından çıxarılıb

Bu gün, 18:03

"Bavariya" qışda yeni futbolçu transfer etməyəcək

Bu gün, 17:53

Zelenski Qərbi xəbərdar etdi - məğlub olsaq, 20 milyon ukraynalı Avropaya gələcək

Bu gün, 17:50

Azərbaycan U-15 Avropa çempionatında 21 boksçu ilə təmsil olunacaq

Bu gün, 17:43

Dövlət Müəssisələri üzrə Qlobal Konfrans gələn il Bakıda keçiriləcək

Bu gün, 17:34

Prezidentdən şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsi ilə bağlı SƏRƏNCAM

Bu gün, 17:26

Zelenski: Ukrayna ABŞ-la yeni görüş barədə danışıqlar aparır

Bu gün, 17:20

Premyer Liqa: VIII turun açılış matçında "Şamaxı" "Şəfa"ya qalib gəlib

Bu gün, 17:07

İsmayıllıda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

Bu gün, 17:07

CAR-da 200-ə yaxın insan zəncirdə saxlanıldıqları reabilitasiya mərkəzindən xilas ediliblər

Bu gün, 16:54

Azərbaycanın İsveçdəki səfiri etimadnaməsini Krala təqdim edib

Bu gün, 16:42

Ramiz Mehdiyev YAP Veteranlar Şurasından çıxarıldı

Bu gün, 16:40

Əli Əsədov beynəlxalq paralimpiya komitələrinin rəhbərləri ilə görüşüb

Bu gün, 16:30

Vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmiş şəxslə bağlı cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Bu gün, 16:26

Azərbaycan informasiya resurslarına qarşı DDoS hücumlarında kommersiya xidmətindən istifadə edilib

Bu gün, 16:16

Azərbaycanda son bir həftədə yaşıllıqlara 136 700 manat ziyan dəyib

Bu gün, 16:12

Xocavənddə ilk tibbi müayinə köşkü quraşdırılıb

Bu gün, 16:07

Lənkəran Dövlət Universitetinin tələbəsi vəfat edib

Bu gün, 16:05
Bütün xəbərlər