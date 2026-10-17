 Oktyabrın 16-da Azərbaycanda 35 şübhəli saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Oktyabrın 16-da Azərbaycanda 35 şübhəli saxlanılıb

1news Redaksiyası09:39 - Bu gün
Oktyabrın 16-da Azərbaycanda 35 şübhəli saxlanılıb

Oktyabrın 16-da Azərbaycanda polis əməkdaşları tərəfindən 35 nəfər cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, ölkə ərazisində qeydə alınan 34, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 4 cinayətin açılması polis tərəfindən təmin olunub.

Bundan başqa, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 51 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Onlardan 36-sı borclu şəxs qismində axtarışda olub.

Hesabat dövründə narkotiklərlə əlaqəli 2, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı isə 2 fakt müəyyən edilib.

Paylaş:
164

Aktual

Rəsmi

Valeh Ələsgərov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

“Şahinlərin Görüşü – 2026”: Təlim-məşq uçuşları icra olunub - VİDEO

Siyasət

Türkiyəli deputat: “Birliyimiz gücümüz, qardaşlığımız təminatımızdır”

İqtisadiyyat

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

Cəmiyyət

“Öz yazarını seç” – onlayn səsverməyə start verilir

“Şahinlərin Görüşü – 2026”: Təlim-məşq uçuşları icra olunub - VİDEO

Biləsuvarda avtomobil aşıb: Ölənlər və yaralananlar var

Bakıda keçirilən NATO təlimi başa çatıb

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Hacıbəy Heydərli: Azərbaycan dilində Azərbaycana qarşı informasiya müharibəsi aparılır…

Jurnalist Nəcəf Nəcəfovun məzarı üzərindəki barelyef bərpa edilib

Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıb

Sabunçuda psixotrop maddə qəbul edən şagird məktəbdə intihara cəhd edib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Valeh Ələsgərov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 15:36

“Öz yazarını seç” – onlayn səsverməyə start verilir

Bu gün, 15:28

“Şahinlərin Görüşü – 2026”: Təlim-məşq uçuşları icra olunub - VİDEO

Bu gün, 15:00

Səudiyyə Ərəbistanının iki şəhərində erkən xəbərdarlıq sistemi işə salınıb

Bu gün, 14:38

Biləsuvarda avtomobil aşıb: Ölənlər və yaralananlar var

Bu gün, 14:18

“Qarabağ” – “Neftçi” qarşılaşması bu gün baş tutacaq

Bu gün, 14:00

Bakıda keçirilən NATO təlimi başa çatıb

Bu gün, 13:37

Azərbaycan ADB və IMF ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

Bu gün, 13:18

Bazar günü 31 dərəcəyədək isti olacaq - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:03

Ramiz Mehdiyev hansı təltiflərindən məhrum edilə bilər? - SİYAHI

Bu gün, 13:00

Türkiyəli deputat: “Birliyimiz gücümüz, qardaşlığımız təminatımızdır”

Bu gün, 12:51

Zabrat-Maştağa avtomobil yolunun bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 12:26

Füzuliyə qayıdan ailələrin sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:18

İsmayıllıda ağır qəza: sürücü öldü, iki nəfər yaralandı

Bu gün, 12:10

Kitabsevərlərin Bakı Ekspo Mərkəzinə rahat gediş-gəlişi məqsədilə xüsusi avtobuslar fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 11:39

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

Bu gün, 11:35

Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Füzuli şəhərində vətəndaşların müraciətlərini dinləyib

Bu gün, 11:18

9 ayda reabilitasiya xidmətləri göstərilən şəxslərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:13

Gəncənin 5-ci dəəfə raket atəşinə tutulmasından 6 il ötür: 17 oktyabr faciəsi

Bu gün, 11:08

Dələduzluğa görə axtarışda olan 5 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:46
Bütün xəbərlər