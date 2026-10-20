 329 nömrəli uşaq bağçasında yoxlama: Qida təhlükəsizliyi qaydaları pozulub | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

329 nömrəli uşaq bağçasında yoxlama: Qida təhlükəsizliyi qaydaları pozulub

1news Redaksiyası10:45 - Bu gün
329 nömrəli uşaq bağçasında yoxlama: Qida təhlükəsizliyi qaydaları pozulub

Binəqədi rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsi, Günəşli küçəsində yerləşən 329 nömrəli uşaq bağçasında yoxlama zamanı qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların, sanitariya norma və qaydalarının tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib.

Bu barədə 1news.az-a AQTA-dan məlumat verilib.

Bildirilib ki, yoxlama zamanı müəssisənin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmadan fəaliyyət göstərdiyi, sanitariya norma və qaydalarının tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib.

Aşkar edilmiş nöqsanlarla bağlı müəssisənin rəhbərliyi barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib olunub.

Mətbəxdə istehlaka hazır qida məhsullarından nümunələr götürülərək laborator müayinələrə göndərilib.

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