 Qaradağda qonşusunu öldürməkdə ittiham olunanların məhkəməsində istintaq başa çatıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Qaradağda qonşusunu öldürməkdə ittiham olunanların məhkəməsində istintaq başa çatıb

1news Redaksiyası17:45 - Bu gün
Qaradağda qonşusunu öldürməkdə ittiham olunanların məhkəməsində istintaq başa çatıb

Qaradağda qonşularını öldürməkdə ittiham olunan bacı, qardaş və kürəkənin məhkəmə istintaqı başa çatıb.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən bugünkü iclasda ittiham tərəfi çıxış edib.

Bu iş üzrə Elşən Müzəffərov, həyat yoldaşı Gülnar Müzəffərova və Gülnarın qardaşı Qasım Xankişiyev mühakimə edilir. Onların üçü də həbsdədir.

İttihamda deyilir ki, bu hadisənin baş verməsinə səbəb qətlə yetirilən Səxavət İsmayılovun təqsirləndirilən Gülnara bir neçə dəfə təcavüz etməsidir. Onun qardaşı Qasım isə bundan xəbər tutduqdan sonra bacısının həyat yoldaşına məlumat verib.

Qasım, Elşən və Gülnar öncədən plan quraraq Səxavət İsmayılovu boğaraq öldürüblər, meyitini isə həyətlərində qazdıqları quyuda basdırıblar. 

Baş verənlərə görə Qasım bacısını da bağışlamayıb, ona “get özünü öldür” deyib. Bundan sonra Gülnar birbaşa polisə gedərək hər şeyi etiraf edib.

Prokuror son çıxışında təqsirləndirilən şəxslərin üçünün də mütəşəkkil dəstə halında adam öldürməkdə təqsirli bilinmələrini, Elşən Müzəffərov və Qasım Xankişiyevin 18 il, Gülnar Müzəffərovanın isə 17 il azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edib.

Məhkəməyə sədrlik edən hakim Fəxri Məmmədov müdafiə çıxışına hazırlanmaları üçün vəkillərə, son söz üçün təqsirləndirilən şəxslərə vaxt verib.

Paylaş:
165

Aktual

Cəmiyyət

Aşqabadda MAMA "Ana təbiət" beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb - FOTO

Mövqe

Ankaranın tələsik addımı: Ermənistanla sərhədin açılması Türkiyəyə niyə baha başa gələ bilər?

Rəsmi

Azərbaycanda Qarabağ Milli Parkı yaradılır

Mövqe

Sülh olmadan Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması: Bu, regionda hansı problemlərə səbəb ola bilər? – Politoloqdan ŞƏRH

Cəmiyyət

Azərbaycanlı itkin ailələri Avropa Parlamenti qarşısında etiraz aksiyası keçirib - FOTO

Aşqabadda MAMA "Ana təbiət" beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb - FOTO

Şəmkirdə yeni heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıb

Qaradağda qonşusunu öldürməkdə ittiham olunanların məhkəməsində istintaq başa çatıb

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Vaqif Abışov: “Kiminsə hay-küyü ilə dövlətin qərarı dəyişə bilməz”

Biləsuvarda avtomobil aşıb: Ölənlər və yaralananlar var

“Şahinlərin Görüşü – 2026”: Təlim-məşq uçuşları icra olunub - VİDEO

Sabah Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq - PROQNOZ

Son xəbərlər

Azərbaycanlı itkin ailələri Avropa Parlamenti qarşısında etiraz aksiyası keçirib - FOTO

Bu gün, 20:11

Aşqabadda MAMA "Ana təbiət" beynəlxalq incəsənət sərgisi açılıb - FOTO

Bu gün, 18:01

Şəmkirdə yeni heyvan satışı bazarı fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 17:55

Qaradağda qonşusunu öldürməkdə ittiham olunanların məhkəməsində istintaq başa çatıb

Bu gün, 17:45

Müşfiqabadda 3 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdiriləcək

Bu gün, 17:36

Sahibə Qafarova TÜRKPA-nın iclasında çıxış edib

Bu gün, 17:32

"Qarabağ" və "Neftçi" cərimələnib - SƏBƏB

Bu gün, 17:26

Bakıda yol təmiri ilə əlaqədar hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 17:00

Qaxda məktəblilər arasında mübahisə xəsarətlə nəticələnib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:56

Luvr bağlı, küçələrdə iğtişaşlar – Fransada turistlərin tətili kabusa çevrildi

Bu gün, 16:39

Azərbaycanla BMT arasında Anlaşma Memorandumu təsdiq edilib

Bu gün, 16:27

Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təşkil ediləcək - CƏDVƏL

Bu gün, 16:26

Ankaranın tələsik addımı: Ermənistanla sərhədin açılması Türkiyəyə niyə baha başa gələ bilər?

Bu gün, 16:08

Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Gəncə Memorial Kompleksi yaradılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:57

Azərbaycanda Qarabağ Milli Parkı yaradılır

Bu gün, 15:55

Hikmət Hacıyev İsveçin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 15:51

Sülh olmadan Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılması: Bu, regionda hansı problemlərə səbəb ola bilər? – Politoloqdan ŞƏRH

Bu gün, 15:49

Ramiz Mehdiyev məhkəməyə divanda uzanmış halda qoşulub

Bu gün, 15:35

“Novo" Azərbaycanın “Az Çəki, Çox Həyat” kampaniyası çərçivəsində Gənclik Mall-da keçirilən aktivliyi uğurla yekunlaşıb - FOTO

Bu gün, 15:32

Ceyranbatanda ana və övladını maşın vurub

Bu gün, 15:11
Bütün xəbərlər