 2 vəkilə töhmət verilib, 4 vəkilə xəbərdarlıq edilib - SƏBƏB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

2 vəkilə töhmət verilib, 4 vəkilə xəbərdarlıq edilib - SƏBƏB

1news Redaksiyası14:26 - Bu gün
2 vəkilə töhmət verilib, 4 vəkilə xəbərdarlıq edilib - SƏBƏB

2026-cı il oktyabrın 21-də Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası (VK) Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, iclası giriş sözü ilə açan Kollegiyanın sədri Anar Bağırov Rəyasət Heyətinin cari fəaliyyəti, son dövrdə görülən işlər, əldə olunan nəticələr və qarşıda duran əsas prioritet istiqamətlər barədə məlumat verib.

Sonra iclasın gündəliyinə uyğun olaraq, ixtisas imtahanlarının yazılı və şifahi mərhələlərini, eləcə də icbari təlimi uğurla başa vuran vəkilliyə namizədlərin andiçmə mərasimi keçirilib. Yeni vəkillərə vəsiqələr təqdim olunub və onlara gələcək peşə fəaliyyətlərində uğurlar arzulanıb.

Bundan əlavə, vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra hüquqi məsələlər və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər müzakirə olunub. Müzakirələrin yekununda həmin təkliflərin aidiyyəti orqana göndərilməsi barədə qərar qəbul edilib.

İclasda bəzi vəkillərin digər vəkil qurumlarına keçirilməsi, eləcə də müəyyən müddətə üzvlük haqqının ödənilməsindən azad olunması ilə bağlı müraciətlərə baxılıb və müvafiq qərarlar qəbul edilib.

Həmçinin Kollegiya sədrinin müavinlərinin regionlarda fəaliyyət göstərən vəkil qurumlarının və fərdi qaydada fəaliyyət göstərən vəkillərin işinin yerində öyrənilməsi ilə bağlı məruzələri dinlənilib. Bildirilib ki, səfərlər çərçivəsində sədr müavinlərinin müəyyən etdiyi bir sıra pozuntular aşkarlanıb. Həmin pozuntuların qısa müddətdə aradan qaldırılması tapşırılıb, yerində öyrənilmə mexanizmlərinin isə gələcəkdə daha da təkmilləşdirilməsi qərara alınıb.   

Daha sonra dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardım üzrə ödənişlərin audit yoxlanılması məsələsinə, eləcə də dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardım üzrə təqdim edilən qərarlarda aşkar edilən nöqsanlara dair təqdimata baxılaraq, müvafiq qərarlar qəbul olunub.

İclasda VK Rəyasət Heyətinin üzvü, Bakı şəhəri 4 saylı Vəkil Bürosunun müdiri Ramiz İbrahimovun Kollegiyanın Ağsaqqallar Şurasının sədri vəzifəsinə təyin olunması barədə qərar qəbul edilib. 

İclasın davamında Vəkillərin İntizam Komissiyasının rəyləri müzakirə olunub. Rəyasət Heyətinin müvafiq qərarları ilə yol verilən intizam pozuntularına görə 2 vəkilə töhmət verilib və 4 vəkilə xəbərdarlıq edilib.

Sonda Kollegiyanın fəaliyyəti ilə bağlı digər cari və əhəmiyyətli məsələlər müzakirə edilib, onların həlli istiqamətində müvafiq qərarlar qəbul olunub.  

Paylaş:
94

Aktual

Rəsmi

Şimali Makedoniya Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Cəmiyyət

“Shahdag Residences and Chalets”: il boyu yaşanılan kurort - FOTO

Siyasət

Azərbaycan XİN 31 Türkiyə vətəndaşını “arzuolunmaz şəxs” elan edib - SİYAHI

Siyasət

Hikmət Hacıyev Niderlandın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Cəmiyyət

Ermənistana keçən azərbaycanlı çobanla bağlı təfərrüatlar məlum olub

Yevlaxda 30 yaşlı qadın qeysəriyyə əməliyyatı zamanı ölüb

Energetika Nazirliyinə daxil olan müraciətlərin sayı açıqlanıb

Azərbaycan və İndoneziya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan informasiya resurslarına qarşı DDoS hücumlarında kommersiya xidmətindən istifadə edilib

Vaqif Abışov: “Kiminsə hay-küyü ilə dövlətin qərarı dəyişə bilməz”

Bakıda keçirilən NATO təlimi başa çatıb

Biləsuvarda avtomobil aşıb: Ölənlər və yaralananlar var

Son xəbərlər

Ermənistana keçən azərbaycanlı çobanla bağlı təfərrüatlar məlum olub

Bu gün, 15:45

Yevlaxda 30 yaşlı qadın qeysəriyyə əməliyyatı zamanı ölüb

Bu gün, 15:33

Energetika Nazirliyinə daxil olan müraciətlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:17

Azərbaycan və İndoneziya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

Bu gün, 15:01

“PAŞA Holding”in dəstəklədiyi startap “Referans Medical Group” ilə əməkdaşlığa başlayır

Bu gün, 14:58

Leyla Əliyeva Səmərqənddə Zimbabvenin birinci xanımı ilə görüşüb

Bu gün, 14:50

Bakıda qadın “Bolt” sürücüsünün onu hədələdiyini iddia etdi: Şirkətdən AÇIQLAMA - FOTO

Bu gün, 14:46

Samsung Mini LED Azərbaycanda: premium görüntü daha əlçatan - FOTO

Bu gün, 14:42

2 vəkilə töhmət verilib, 4 vəkilə xəbərdarlıq edilib - SƏBƏB

Bu gün, 14:26

Səhiyyə Nazirliyindən qripə qarşı vaksinasiya ilə bağlı açıqlama

Bu gün, 14:23

Şimali Makedoniya Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 14:00

105 sakinə özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlər təqdim edilib

Bu gün, 13:49

Azərbaycan XİN 31 Türkiyə vətəndaşını “arzuolunmaz şəxs” elan edib - SİYAHI

Bu gün, 13:25

Hikmət Hacıyev Niderlandın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 13:19

Sürücülərin nəzərinə: Quba–Bakı yolunun bir hissəsi bağlanıb

Bu gün, 13:07

Tikinti işləri adı ilə külli miqdarda pul mənimsəməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

Bu gün, 12:56

Ramiz Əzizbəylinin kürəkəni dələduzluq ittihamı ilə həbs edilib

Bu gün, 12:45

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: Sabah leysan və dolu gözlənilir

Bu gün, 12:29

“Brain Academy”nin Bakıxanov qəsəbəsindəki filialında 2 yaşlı uşağa qarşı zorakılıq iddiası araşdırılır

Bu gün, 12:20

Xalçayuma adı ilə vətəndaşları aldadan şəxs saxlanılıb - FOTO

Bu gün, 12:11
Bütün xəbərlər