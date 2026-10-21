Samsung Mini LED Azərbaycanda: premium görüntü daha əlçatan - FOTO
Axşam saatları hər evdə fərqli keçir.
Kimsə divanda serialın yeni seriyasına baxır, kimsə dostları ilə futbol matçı üçün toplaşır, kimsə isə konsolda oyuna başlayır. Birinə kinematoqrafik görüntü, digərinə axıcı hərəkət, üçüncüyə sürətli reaksiya lazımdır.
Samsung-un yeni Mini LED seriyası bu ssenariləri bir ekranda birləşdirir. Seriya parlaq rənglər, dərin kontrast və süni intellektlə təkmilləşdirilmiş görüntünü daha çox alıcıya çatdırır. Burada Mini LED təkcə parlaq ekran deyil, süni intellektlə birgə işləyən bütöv bir sistemdir.
Samsung Mini LED nədir?
Mini LED televizorda arxa işıq çoxlu sayda kiçik işıq mənbəyindən qurulur və işığı daha dəqiq idarə edir. Bunun sayəsində daha incə detallar və realistik dərinlik üzə çıxır, aydın və immersiv görüntü təmin edilir. Nəticədə işıqlı otaqda da, axşam kino saatında da görüntü daha aydın və təsirli olur.
Neo QLED-dən fərqi nədir?
Əsas fərq kvant nöqtələrindədir. Mini LED seriyasında arxa işıq massivi Neo QLED-dəkindən daha sadədir və kvant nöqtəli rəng texnologiyası yoxdur. Bu sadələşmə sayəsində Mini LED televizorlar daha əlverişli qiymətə təklif olunur. Beləliklə, Mini LED Samsung-un premium görüntü təcrübəsinə daha əlçatan yol açır.
Mini LED görüntü keyfiyyəti nə verir?
Mini LED daha sadə modellərlə müqayisədə daha çox qaraltma zonası təmin edir. Nəticədə qara rəng daha dərin görünür, parlaq obyektlərin ətrafında isə işıq ləkəsi (blooming) azalır. Qaranlıq səhnələrdə, məsələn gecə kadrlarında və ya kosmos filmlərində fərq xüsusilə nəzərə çarpır. Modelində Pure Spectrum Color texnologiyası tətbiq olunub. O, 144 Hz yenilənmə tezliyi ilə birlikdə sürətli aksiyanı da, kino səhnələrini də dəqiq və canlı detallarla göstərir.
Köhnə filmlər və yayımlar necə görünür?
Burada üç funksiya işləyir:
- NQ4 AI Gen2 Processor görüntünün emalını idarə edir.
- 4K AI Upscaling aşağı keyfiyyətli görüntünü 4K səviyyəsinə yaxınlaşdırır.
Avtomatik HDR yeniləmə standart məzmunu HDR keyfiyyətinə yaxın görüntüyə çevirir.
Beləliklə, HDR olmayan köhnə filmlər də daha canlı görünür.
Mini LED-də oyun oynayanlar üçün nə var?
144 Hz yenilənmə tezliyi və Dəyişən Yenilənmə Tezliyi (VRR) dəstəyi gecikməni və ekran cırılmasını azaldır, hərəkət axıcı və sürətli olur. Bundan əlavə, AI Gaming Optimizer və Game Bar var. Oyun rejimi avtomatik işə düşür, xəritənin kiçik hissəsini isə böyüdərək daha rahat izləmək olur.
Futbol matçı izləyərkən nə fərqlənir?
Mini LED-də AI Football Mode və AI Sound Controller var. Bu funksiyalar idman yayımlarını daha ifadəli göstərmək və səsi uyğunlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulub.
Mini LED uzun müddət aktual qalacaqmı?
Bəli. Televizor yenilənmiş One UI Tizen platformasında işləyir. Seçilmiş modellər üçün yeddi ilədək proqram yeniləməsi nəzərdə tutulub. Beləliklə, televizor yeni funksiyalar və tətbiqlərlə uzun müddət aktual qalır.
Seriyaya hansı modellər və ölçülər daxildir?
Seriyada M70H, M80H və M90H modelləri var. Mini LED seriyası 43-dən 100 düymə qədər ölçüləri əhatə edir.
Texniki xüsusiyyətlər:
- Ekran: 43dən 100 düymə qədər, 4K, Mini LED
- Prosessor: NQ4 AI Gen2
- Yenilənmə tezliyi: 144 Hz, VRR dəstəyi
- HDR: Mini LED HDR, HDR10+, Avtomatik HDR yeniləmə
- Görüntü: Mini LED with AI Mode, 4K AI Upscaling, AI Customization, Pure Spectrum Color
- Səs və idman: AI Sound Controller, AI Football Mode
- Oyun: AI Auto Game Mode, Game Bar
- Platforma: One UI Tizen, 7 ilədək OS yeniləməsi
Haradan almaq olar?
Samsung-un Azərbaycandakı seçilmiş rəsmi partnyor mağazalarından və onların onlayn platformalarından əldə edə bilərsiniz:
· Kontakt Home - https://kontakt.az/televizor-samsung-miniled-ue55m80hauxpy
· Baku Electronics - https://bakuelectronics.az/mehsul/tv-samsung-ue55m80hauxpy-232363
· İrşad - https://irshad.az/az/mehsullar/samsung-55-crystal-uhd-4k-vision-ai-smart-tv-2026-ue55m80hauxpy
· Soliton - https://soliton.az/az/tv-ve-audio/televizorlar/20260911041623897-samsung-ue-55m80hauxpy.html