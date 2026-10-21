 Kirayə mənzil mexanizmindən istifadə şərtləri dəyişib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Kirayə mənzil mexanizmindən istifadə şərtləri dəyişib

1news Redaksiyası16:35 - Bu gün
Kirayə mənzil mexanizmindən istifadə şərtləri dəyişib

Azərbaycanda satmaq öhdəliyi ilə kirayə mənzil mexanizmindən istifadə qaydalarına dəyişikliklər edilib. Yeni qaydalara əsasən, kirayəçilər öhdəliklərini başqa şəxsə müqavilənin bağlandığı tarixdən yalnız 3 il sonra ötürə biləcəklər.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu məlumat yayıb.

2026-cı il oktyabrın 1-dən tətbiq olunan dəyişikliklərə əsasən, öhdəliyini başqa şəxsə ötürmüş vətəndaşlar bu mexanizmdən ötürülmə tarixindən 5 il sonra təkrar faydalana biləcəklər.

Bundan başqa, müraciət zamanı Fondun vəsaiti hesabına verilmiş aktiv ipoteka krediti olmayan şəxslər satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmindən yararlana biləcəklər.

Ərizəçilərin kredit tarixçəsinin qiymətləndirilməsi şərtləri də yenilənib. Qiymətləndirmənin nəticəsinə əsasən, yalnız “müsbət” və “qənaətbəxş” kredit tarixçəsi olan şəxslərə mexanizmdən istifadə imkanı veriləcək.

Fond bildirib ki, dəyişikliklər kirayə mənzillərin əlçatanlığının artırılması, mənzilə ehtiyacı olan daha çox vətəndaşın mexanizmdən faydalanması, iş proseslərinin şəffaflaşdırılması və sui-istifadə hallarının qarşısının alınması məqsədi daşıyır.

Qeyd edək ki, 2020–2026-cı illərdə bu mexanizm çərçivəsində Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonunda 17 müxtəlif ünvandakı yaşayış komplekslərində tam təmirli mənzillər vətəndaşlara təqdim edilib. İndiyədək 10 mindən çox kirayə müqaviləsi rəsmiləşdirilib.

Dəyişikliklərlə bağlı əlavə suallar üçün Fondun 1549 Çağrı Mərkəzinə müraciət etmək mümkündür.

Paylaş:
148

Aktual

Rəsmi

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Rəsmi

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Cəmiyyət

Bakıda erkən inkişaf mərkəzində autizmli uşağa qarşı zorakılıq iddiası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - VİDEO

Rəsmi

Azərbaycanla Qırğızıstan arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilə təsdiqlənib

Cəmiyyət

Bakıda azyaşlı ilə bağlı yayılan iddia üzrə taksi sürücüsü saxlanılıb

Bakıda 25 yolda nəqliyyat sıxlığı müşahidə olunur

DİN həftə ərzində qeydə alınan cinayətlərin statistikasını açıqlayıb

Polis Akademiyasında mütəxəssislərin iştirakı ilə dərslər keçirilir

Redaktorun seçimi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Zaqatalada yük maşını 66 yaşlı qadını vurub öldürdü

AQTA “Çıraq Palace” şadlıq sarayında plandankənar yoxlama keçirib - VİDEO

Təcili tibbi yardım xidmətində müasir rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə başlanılır

Azərbaycan informasiya resurslarına qarşı DDoS hücumlarında kommersiya xidmətindən istifadə edilib

Son xəbərlər

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 20:03

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 20:01

Bakıda azyaşlı ilə bağlı yayılan iddia üzrə taksi sürücüsü saxlanılıb

Bu gün, 18:24

Bakıda 25 yolda nəqliyyat sıxlığı müşahidə olunur

Bu gün, 18:03

DİN həftə ərzində qeydə alınan cinayətlərin statistikasını açıqlayıb

Bu gün, 17:57

Polis Akademiyasında mütəxəssislərin iştirakı ilə dərslər keçirilir

Bu gün, 17:57

PAŞA Bankın maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycanda regionun ən böyük enerji saxlama layihəsinin icrasına başlanılır

Bu gün, 17:47

567 və 553 nömrəli avtobusların hərəkət istiqaməti dəyişdirilib

Bu gün, 17:41

Bakıda erkən inkişaf mərkəzində autizmli uşağa qarşı zorakılıq iddiası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - VİDEO

Bu gün, 17:38

Azərbaycanla Qırğızıstan arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilə təsdiqlənib

Bu gün, 17:31

“Azıx-Tağlar Arxeoloji Parkı” Dövlət Qoruğu yaradılıb

Bu gün, 17:08

Dövlət Statistika Komitəsində struktur və kadr dəyişiklikləri həyata keçirilib

Bu gün, 17:00

Şəkinin tarixi irsi, qədim sənətkarlıq ənənələri və turizm imkanları – mediaturdan REPORTAJ

Bu gün, 16:48

Xalq artisti Tünzalə Ağayevadan özünə yubiley hədiyyəsi

Bu gün, 16:36

Kirayə mənzil mexanizmindən istifadə şərtləri dəyişib

Bu gün, 16:35

Əməkdar artist Firuzə İbadovanın səhhətində ciddi problem yaranıb

Bu gün, 16:06

Qarabağ Dirçəliş Fondunun dəstəyi ilə Zəngilan Şəhəri Günü qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 16:05

Ermənistana keçən azərbaycanlı çobanla bağlı təfərrüatlar məlum olub

Bu gün, 15:45

Yevlaxda 30 yaşlı qadın qeysəriyyə əməliyyatı zamanı ölüb

Bu gün, 15:33

Energetika Nazirliyinə daxil olan müraciətlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:17
Bütün xəbərlər