 Ermənistanda aşkarlanan Azərbaycan vətəndaşının vətənə qaytarılması üçün tədbirlər görülür | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Ermənistanda aşkarlanan Azərbaycan vətəndaşının vətənə qaytarılması üçün tədbirlər görülür

Qafar Ağayev09:59 - Bu gün
Ermənistanda aşkarlanan Azərbaycan vətəndaşının vətənə qaytarılması üçün tədbirlər görülür

Ermənistan ərazisində Azərbaycan vətəndaşı aşkarlanıb.

1news.az xəbər verir ki, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına görə, oktyabrın 19-da saat 17:50-də Tavuş vilayətində Azərbaycanın Tovuz rayonunun Çatax kənd sakini, 1968-ci il təvəllüdlü Yaşar Əli oğlu Qasımov müəyyən edilib.

Araşdırma zamanı onun yolu azdığı məlum olub.

Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycan vətəndaşının vətənə qaytarılması üçün müvafiq tədbirlər görülür.

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