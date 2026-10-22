Ermənistanda aşkarlanan Azərbaycan vətəndaşının vətənə qaytarılması üçün tədbirlər görülür
Ermənistan ərazisində Azərbaycan vətəndaşı aşkarlanıb.
1news.az xəbər verir ki, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına görə, oktyabrın 19-da saat 17:50-də Tavuş vilayətində Azərbaycanın Tovuz rayonunun Çatax kənd sakini, 1968-ci il təvəllüdlü Yaşar Əli oğlu Qasımov müəyyən edilib.
Araşdırma zamanı onun yolu azdığı məlum olub.
Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycan vətəndaşının vətənə qaytarılması üçün müvafiq tədbirlər görülür.
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