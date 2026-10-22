 Azərbaycanda avtomobil parkı tam elektrikləşdiriləcək - Hədəf tarix açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Azərbaycanda avtomobil parkı tam elektrikləşdiriləcək - Hədəf tarix açıqlandı

1news Redaksiyası12:46 - Bu gün
Azərbaycanda avtomobil parkı tam elektrikləşdiriləcək - Hədəf tarix açıqlandı

Azərbaycanda daxili yanma mühərrikli (DYM) minik avtomobilləri mərhələli istismardan çıxarılacaq.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu, “Azərbaycanın Uzunmüddətli Aşağıkarbonlu İnkişaf Strategiyası” sənədində əksini tapıb.

Sənədə əsasən, 2035-ci ilədək DYM donanmasının ilkin olaraq istismardan çıxarılmasının planlaşdırılması, sərnişin avtomobil parkında elektromobillərin payının artırılması, təşviq proqramları vasitəsilə elektromobillərin tətbiqinin dəstəklənməsi nəzərdə tutulub.

2060-cı ilə qədər isə sərnişin avtomobil parkında elektrik və digər alternativ enerji ilə işləyən nəqliyyat vasitələrinin payının 100%-ə çatdırılması, müxtəlif təşviq proqramları vasitəsilə elektromobillərin tətbiqinin təşviq edilməsi, DYM nəqliyyat vasitələrinin daha mərhələli şəkildə istismardan çıxarılması planlaşdırılıb.

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