Dövlət icra məmuru olmaq istəyənlərlə söhbət mərhələsinin vaxtı açıqlanıb
Dövlət icra məmuru vəzifəsinə qəbulla bağlı 12 iyul 2026-cı il tarixində keçirilmiş test imtahanında müvəffəqiyyət qazanmış, “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında” Qanunla müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən namizədlərlə 11 noyabr tarixindən söhbət keçirilməsinə başlanılacaq.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin Müsabiqə Komissiyasından bildirilib.
Qeyd olunub ki, söhbət Nazirliyin inzibati binasında (ünvan: Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 1) fərdi qaydada keçiriləcək və onun vaxtı barədə hər bir namizədə əvvəlcədən məlumat veriləcək.
Qanunvericiliyə əsasən müsabiqədə uğur qazanmış namizədlər Nazirliyin Ədliyyə Akademiyasında azı üç aylıq icbari təlimə cəlb edilirlər.
İcbari təlimin sonunda qiymətləndirmədə müvəffəqiyyət əldə edən namizədlərə şəhadətnamə veriləcək və onlar vakant ştat vahidləri üzrə vəzifələrə təyin ediləcəklər.
Əlavə məlumat üçün (012) 510-10-01 (daxili: 10705, 10713) nömrəli telefonla əlaqə saxlamaq olar.