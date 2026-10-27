 Ermənilərin Bərdənin Qarayusifli kəndində törətdiyi terrordan 6 il ötür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Ermənilərin Bərdənin Qarayusifli kəndində törətdiyi terrordan 6 il ötür

1news Redaksiyası09:34 - Bu gün
Ermənilərin Bərdənin Qarayusifli kəndində törətdiyi terrordan 6 il ötür

Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Bərdə rayonunun Qarayusifli kəndinin terror hücumuna məruz qalmasından 6 il ötür.

1news.az xəbər verir ki, oktyabrın 27-də "Smerç" raketləri ilə həyata keçirilən xain hücum beş kənd sakininin həlak olması ilə nəticələnib, 13 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Ölənlərin siyahısı:

1959-cu il təvəllüdlü Aybəniz Əşrəf qızı Əhmədova

1961-ci il təvəllüdlü Almaz Salah qızı Əliyeva (2020-ci il oktyabrın 27-də xəsarət alıb, 2020-ci il oktyabrın 28-də isə vəfat edib)

1970-ci il təvəllüdlü Ofeliya Məcid qızı Cəfərova

1980-cı il təvəllüdlü Ehtiram Xəlil oğlu İsmayılov

2013-cü il təvəllüdlü Aysu Rövşən qızı İsgəndərova.

Düşmənin raket atəşi nəticəsində bir neçə yaşayış evi tamamilə dağılıb, sakinlərə külli miqdarda ziyan dəyib.

Paylaş:
37

Aktual

Cəmiyyət

Ermənilərin Bərdənin Qarayusifli kəndində törətdiyi terrordan 6 il ötür

Cəmiyyət

Xətai rayonundakı silahlı insidentlə bağlı 13 nəfər həbs edilib

Cəmiyyət

Məktəblərdə bir şagirdə düşən illik təhsil xərcləri təsdiqlənib

Mövqe

İran nazirinin məktəbli geyimi ilə bağlı açıqlaması etirafdır? – Hikmət Babaoğludan ŞƏRH

Cəmiyyət

Bakının 19 küçə və prospektində sıxlıq var

Azərbaycanda ötən gün 42 şübhəli şəxs saxlanılıb

Masallıda 7 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb

Ermənilərin Bərdənin Qarayusifli kəndində törətdiyi terrordan 6 il ötür

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Leyla Əliyeva Səmərqənddə “Uşağın gözü ilə dünya” sərgisi və İmam əl-Buxari memorial kompleksi ilə tanış olub

Bakıda erkən inkişaf mərkəzində autizmli uşağa qarşı zorakılıq iddiası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - VİDEO

AQTA “Çıraq Palace” şadlıq sarayında plandankənar yoxlama keçirib - VİDEO

Qətllə nəticələnən görüşü deputatın oğlu təşkil edibmiş - FOTO

Son xəbərlər

Bakının 19 küçə və prospektində sıxlıq var

Bu gün, 10:04

Azərbaycanda ötən gün 42 şübhəli şəxs saxlanılıb

Bu gün, 10:03

Masallıda 7 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 09:41

Ermənilərin Bərdənin Qarayusifli kəndində törətdiyi terrordan 6 il ötür

Bu gün, 09:34

Xətai rayonundakı silahlı insidentlə bağlı 13 nəfər həbs edilib

Bu gün, 09:16

Bakının bir sıra yollarında sıxlıq müşahidə olunur – NİİM siyahını açıqladı

Bu gün, 08:54

Məktəblərdə bir şagirdə düşən illik təhsil xərcləri təsdiqlənib

26 / 10 / 2026, 18:00

Axar-Baxar və İlisu milli parklarının sanitariya-mühafizə zonaları təsdiq edilib

26 / 10 / 2026, 17:52

Əhmədlidə restoranda qətlin törədilməsində ittiham olunan 2 nəfər məhkəməyə çıxarılır

26 / 10 / 2026, 17:48

İran nazirinin məktəbli geyimi ilə bağlı açıqlaması etirafdır? – Hikmət Babaoğludan ŞƏRH

26 / 10 / 2026, 17:37

Baş Prokurorluqdan WhatsApp istifadəçilərinə XƏBƏRDARLIQ

26 / 10 / 2026, 17:17

"Xalqlarımız arasında qədim və qırılmaz əlaqələr var" – Özbəkistanlı alim

26 / 10 / 2026, 16:50

Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalı paralel proqramını elan edir

26 / 10 / 2026, 16:36

TKTA Hesablama Palatası tərəfindən aparılan auditin nəticələrinə münasibət bildirib

26 / 10 / 2026, 16:33

Bakıda 5 müntəzəm marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil olunur - SİYAHI

26 / 10 / 2026, 16:17

Dövlət icra məmuru olmaq istəyənlərlə söhbət mərhələsinin vaxtı açıqlanıb

26 / 10 / 2026, 16:13

“CNN-in İran-İsrail müharibəsi dövründə Azərbaycanla bağlı dərc etdiyi məqalə həqiqəti əks etdirmirdi”

26 / 10 / 2026, 16:09

Bəhram Əşrəfxanov: Ölkələrimiz arasında arasında əlaqələrin inkişafında dövlət başçılarının əməkdaşlığı mühüm rol oynayır

26 / 10 / 2026, 16:01

Səfir: Özbəkistan və Azərbaycanı ortaq tarixi keçmiş və vahid gələcəyə doğru birgə səylər birləşdirir

26 / 10 / 2026, 15:46

Prezidentin köməkçisi: Azərbaycana qarşı təşviqatın qarşısını almaq üçün öz gündəmimizi qurmuşuq

26 / 10 / 2026, 15:31
Bütün xəbərlər