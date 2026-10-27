Azərbaycanın dövlət sərhədini pozan Əfqanıstan vətəndaşları tutulub
Dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən xarici ölkə vətəndaşları saxlanılıb.
Bu barədə 1news.az-a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının "Lənkəran" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində həyata keçirilmiş əməliyyat-qoşun tədbirləri nəticəsində İrandan Azərbaycan istiqamətinə dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən 3 nəfər Əfqanıstan İslam Əmirliyi vətəndaşı saxlanılıb.
Fakt üzrə əməliyyаt-istintaq tədbirləri dаvаm еtdirilir.
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