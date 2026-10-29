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Azərbaycan XİN-dən Türkiyəyə Cümhuriyyət Bayramı təbriki

1news Redaksiyası11:56 - Bu gün
Azərbaycan XİN-dən Türkiyəyə Cümhuriyyət Bayramı təbriki

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Türkiyəni Cümhuriyyət Bayramı münasibətilə təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in “X” hesabında paylaşım edilib.

“29 Oktyabr – Türkiyə Respublikasının əsasının qoyulmasının 103-cü ildönümü münasibətilə qardaş Türkiyə xalqını və dövlətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik.

Bu əlamətdar gündə Türkiyə Respublikasının qurucusu Mustafa Kamal Atatürkü, eləcə də ölkənin azadlığı və müstəqilliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edirik.

Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramı mübarək olsun!”, – paylaşımda qeyd olunub.

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