Siyəzəndə məktəbli motosiklet qəzasında ölüb
Siyəzən rayonunda 11-ci sinif şagirdi motosiklet qəzası nəticəsində həyatını itirib.
1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, hadisə bu gün saat 15:00 radələrində rayonun Böyük Həmyə kəndində baş verib.
Kənd məktəbinin 11-ci sinif şagirdi Oqtay Kərimovun idarə etdiyi motosiklet yaşayış evinə çırpılıb. Qəza nəticəsində ağır xəsarətlər alan məktəbli hadisə yerində ölüb.
Quba-Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, hadisə dərs saatlarında baş verməyib.
Faktla bağlı Siyəzən Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.
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