Bakıda qəza törədən sürücü bir gün sonra xəstəxanada öldü
Paytaxtın Heydər Əliyev prospektində ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, oktyabrın 28-i saat 21 radələrində Nəcəfzadə Bahəddin Əfqan oğlunun idarə etdiyi “Lada Granta” markalı avtomobil prospektin “Koroğlu” metro stansiyası istiqamətində hərəkətdə olarkən eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Seyidov Şamo Hüseynağa oğlunun sürdüyü “Man” markalı yük avtomobilinin yarımqoşqusuna dəyib.
B.Nəcəfzadə Respublika Neyrocərahiyyə Xəstəxanasına aparılıb və oktyabrın 29-u orada ölüb.
Faktla bağlı Sabunçu RPİ-də cinayət işi açılıb.
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