Bakıda yeni dəmiryol stansiyaları yaradılacaq
Bakıətrafı dəmiryol infrastrukturunun genişləndirilməsi çərçivəsində Kürdəxanı, Saray, Fatmayı, Binəqədi və Güzdəkdə stansiyaların yaradılması nəzərdə tutulur.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin Kommunikasiya departamentinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Hacıyev Yeni Suraxanı - Hövsan dəmir yolu xəttinin bərpası ilə əlaqədar təşkil oluna mediatur zamanı jurnalistlərə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Güzdək stansiyası Xırdalan–Sumqayıt xətti üzərində yerləşəcək.
Bəxtiyar Hacıyev bildirib ki, bərpa işlərindən sonra Bakıətrafı ərazilərdə stansiyaların sayının mövcud 15-dən 40-a çatdırılması nəzərdə tutulur.
O əlavə edib ki, artıq Yeni Suraxanı–Hövsan xəttində işlərə, o cümlədən hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün çəpərləməyə başlanılıb. Bərpası nəzərdə tutulan xətlər arasında ilk növbədə bu xəttin istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.
"Yeni Suraxanı–Hövsan istiqamətində qatarlar Bakı Dəmiryol Vağzalından hərəkət edərək Bakıxanovdan keçəcək. Xətt Yeni Suraxanıdan sonra Hövsan MİDA yaşayış kompleksinin yerləşdiyi ərazi boyunca davam edərək Hövsan limanı ərazisinə çatacaq", - Bəxtiyar Hacıyev bildirib.
Zabrat–Maştağa–Bağlar istiqamətində hərəkət Bakı Dəmiryol Vağzalından başlayaraq Bakıxanov və Zabrat-2 stansiyalarından keçməklə Maştağa və Bağlar ərazisinədək davam edəcək. Bakıxanov–Binə–Qala xətti isə Binə və Qala ərazilərini əhatə edəcək.
O əlavə edib ki, “Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı” çərçivəsində bütün işlərin 2030-cu ilədək tam yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur.