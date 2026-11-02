 DSX: Silahlı müqavimət göstərən sərhəd pozucusu zərərsizləşdirilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

DSX: Silahlı müqavimət göstərən sərhəd pozucusu zərərsizləşdirilib

1news Redaksiyası10:23 - Bu gün
DSX: Silahlı müqavimət göstərən sərhəd pozucusu zərərsizləşdirilib

Silahlı müqavimət göstərən sərhəd pozucusu zərərsizləşdirilib.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Sərhəd Qoşunlarının "Göytəpə" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində dövlət sərhədinin mühafizəsini həyata keçirən sərhəd naryadı tərəfindən sərhəd pozucularının İrandan Azərbaycan istiqamətinə hərəkəti müşahidə edilib.

Sərhəd zastavası dərhal "Silaha" komandası üzrə qaldırılmış, ərazi qapadılmış və dövlət sərhədinin pozulmasının qarşısının alınması istiqamətində zəruri tədbirlər görülüb.

"Dayan" əmri verilərək sərhəd pozucuları təqib edilib, havaya xəbərdarlıq atəşi açılıb. Əmrə tabe olmayan sərhəd pozucusu silahlı müqavimət göstərərək sərhədçilərin həyatına qəsd etmək məqsədilə atəş açıb.

Sərhədçilərin qanuni tələblərinə məhəl qoymayan şəxsin saxlanılması məqsədi ilə "Dövlət sərhədi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq silah tətbiq edilmiş və sərhəd pozucusu zərərsizləşdirilib.

Baş vermiş hadisə barədə sərhəd nümayəndəliyi xətti ilə İran tərəfi məlumatlandırılıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, hazırda Dövlət Sərhəd Xidməti və Hərbi Prokurorluq tərəfindən birgə zəruri əməliyyat-axtarış və istintaq tədbirləri davam etdirilir.

Paylaş:
185

Aktual

Siyasət

Türkiyə Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi və xalqımızı Azərbaycan səmasından təbrik etdi VİDEO

Cəmiyyət

Aqil Abbas: Sahibə Qafarova haqlı idi, cəmiyyət səhv edir

Cəmiyyət

Özəl məktəblərdə vahid geyim qaydaları tətbiq edilə bilər? – Nazir müavinindən açıqlama

Cəmiyyət

Türkiyənin sosial media seqmentində Azərbaycan Prezidentinin adından saxta fikirlər yayılır – Rəsmi açıqlama

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycana 136 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinə yeni müşavir təyin edilib

Hərbi xidmətdən boyun qaçırma faktları üzrə cinayət işləri başlanılıb

HONOR X9e Pro: sərhədlərə meydan oxu - FOTO

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Milli Məclisin 3 noyabrda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bakı–Balakən–Bakı qatarının hərəkəti bərpa edilir

Ramiz Mehdiyev akademiya üzvlüyündən çıxarılıb

Avtomobildə telefondan istifadə edən sürücülər kameralara düşəcək – cərimə tətbiq olunacaq

Son xəbərlər

Azərbaycanın investisiya üstünlüyü: istehsaldan regional ixraca

Bu gün, 17:04

İrandan Azərbaycana 136 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 16:52

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinə yeni müşavir təyin edilib

Bu gün, 16:37

Hərbi xidmətdən boyun qaçırma faktları üzrə cinayət işləri başlanılıb

Bu gün, 16:28

HONOR X9e Pro: sərhədlərə meydan oxu - FOTO

Bu gün, 16:10

Bakıda avtomobil gözəllik salonuna girdi - Foto

Bu gün, 15:53

“PAŞA Holding”in 20 yaşı tamam olur

Bu gün, 15:47

Oktyabrda 24 aptekdə nöqsan aşkarlanıb

Bu gün, 15:40

Yasamalda antisanitar şəraitdə fəaliyyət göstərən çörək sexi bağlandı - FOTO

Bu gün, 15:16

ETSN-nin rüşvət almaqda təqsirləndirilən vəzifəli şəxsi həbs edilib

Bu gün, 15:08

İvanovka kəndində kişi meyiti aşkarlanıb

Bu gün, 14:39

Ceyranbatan gölündə meyit tapılması xəbəri ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA

Bu gün, 14:38

“SOCAR PETROLEUM” və “KFC Azerbaijan” YDM-lərdə restoran şəbəkəsini genişləndirir - FOTO

Bu gün, 14:28

Azərbaycanda bu sürücülər də imtahan verəcək

Bu gün, 14:14

Aqil Abbas: Sahibə Qafarova haqlı idi, cəmiyyət səhv edir

Bu gün, 13:45

Azərbaycanda oktyabrda hava iqlim normasından yuxarı olub

Bu gün, 13:40

Yaponiya müdafiə xərclərini iki dəfəyə yaxın artırmağı planlaşdırır

Bu gün, 13:23

Sabah bəzi dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 13:05

Azərbaycan sərhədində qanunsuz uçan PUA-lar zərərsizləşdirildi

Bu gün, 12:48

Türkiyə Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi və xalqımızı Azərbaycan səmasından təbrik etdi VİDEO

Bu gün, 12:45
Bütün xəbərlər