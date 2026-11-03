 UEFA Çempionlar Liqası: IV tura 9 oyunla start veriləcək | 1news.az | Xəbərlər
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UEFA Çempionlar Liqası: IV tura 9 oyunla start veriləcək

1news Redaksiyası09:37 - Bu gün
UEFA Çempionlar Liqası: IV tura 9 oyunla start veriləcək

UEFA Çempionlar Liqasında IV tura bu gün start veriləcək.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, turun ilk günündə 9 qarşılaşma baş tutacaq.

Türkiyənin "Qalatasaray" klubu evdə "Ştutqart"la üz-üzə gələcək.

"Sabah"ın rəqiblərindən "Barselona" İspaniyada "Aston Villa" ilə, "Vilyarreal" isə PSJ ilə qarşılaşacaq.

UEFA Çempionlar Liqası

Liqa mərhələsi

IV tur

3 noyabr

21:45. "Şaxtyor" (Ukrayna) - "Sportinq" (Portuqaliya)

21:45. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Ştutqart" (Almaniya)

00:00. "Barselona" (İspaniya) - "Aston Villa" (İngiltərə)

00:00. "Atletiko" (İspaniya) - "Bavariya" (Almaniya)

00:00. "Mançester Yunayted"(İngiltərə) - "Roma" (İtaliya)

00:00. "Feyenoord" (Niderland) - "İnter" (İtaliya)

00:00. "Budyo-Qlimt" (Norveç) - "Lill" (Fransa)

00:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - PSJ (Fransa)

00:00. LASK (Avstriya) - "Slovan" (Slovakiya)

Xatırladaq ki, Liqa mərhələsində IV turun digər oyunları noyabrın 4-də keçiriləcək.

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