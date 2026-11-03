UEFA Çempionlar Liqası: IV tura 9 oyunla start veriləcək
UEFA Çempionlar Liqasında IV tura bu gün start veriləcək.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, turun ilk günündə 9 qarşılaşma baş tutacaq.
Türkiyənin "Qalatasaray" klubu evdə "Ştutqart"la üz-üzə gələcək.
"Sabah"ın rəqiblərindən "Barselona" İspaniyada "Aston Villa" ilə, "Vilyarreal" isə PSJ ilə qarşılaşacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
IV tur
3 noyabr
21:45. "Şaxtyor" (Ukrayna) - "Sportinq" (Portuqaliya)
21:45. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Ştutqart" (Almaniya)
00:00. "Barselona" (İspaniya) - "Aston Villa" (İngiltərə)
00:00. "Atletiko" (İspaniya) - "Bavariya" (Almaniya)
00:00. "Mançester Yunayted"(İngiltərə) - "Roma" (İtaliya)
00:00. "Feyenoord" (Niderland) - "İnter" (İtaliya)
00:00. "Budyo-Qlimt" (Norveç) - "Lill" (Fransa)
00:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - PSJ (Fransa)
00:00. LASK (Avstriya) - "Slovan" (Slovakiya)
Xatırladaq ki, Liqa mərhələsində IV turun digər oyunları noyabrın 4-də keçiriləcək.