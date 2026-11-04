 Pakistan Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Rəsmi

Pakistan Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

1news Redaksiyası16:10 - Bu gün
Pakistan Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

1news.az xəbər verir ki, mətndə deyilir:

"Zati-aliləri.

Zəfər Günü münasibətilə Zati-alinizə və qardaş Azərbaycan xalqına Pakistan Hökuməti və xalqı adından, həmçinin şəxsən öz adımdan ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.

Bu tarixi hadisə Azərbaycan xalqının öz Vətəninin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bərpa etmək uğrunda göstərdiyi fədakarlığı, əzmkarlığı və birliyi təcəssüm etdirir. Azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması və inkişafı istiqamətində qazanılan mühüm nailiyyətlər Azərbaycanın öz xalqı üçün sülh və rifah dolu gələcəyin təmin edilməsinə qətiyyətlə sadiq olduğunu nümayiş etdirir.

Pakistan Azərbaycanla qarşılıqlı etimada, ortaq dəyərlərə və bir-birinə davamlı dəstəyə əsaslanan uzunmüddətli qardaşlıq əlaqələrini yüksək qiymətləndirir. Əminəm ki, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığımızı genişləndirdikcə, habelə regional sülh, sabitlik və rifah kimi ortaq məqsədlərimizə doğru birgə çalışdıqca ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq bağları daha da möhkəmlənməkdə davam edəcəkdir.

Bu əlamətdar gün münasibətilə Pakistanın Azərbaycanla sıx dostluq və həmrəyliyini bir daha təsdiq edir, Zati-alinizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayır, qardaş Azərbaycan xalqının davamlı tərəqqisi və firavanlığı ilə bağlı ən səmimi diləklərimi çatdırıram.

Zati-aliləri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm".

Paylaş:
130

Aktual

Cəmiyyət

Hakerlər soyuducuların temperaturunu 50 dərəcəyədək qaldırır – MKA-dan xəbərdarlıq

Mövqe

ABŞ-də Konqresə nəzarətin demokratlara keçməsi Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir edəcək? – AÇIQLAMA

Mövqe

Bakı-Moskva arasında kruiz səfərləri reallaşa bilərmi? – Ekspertdən AÇIQLAMA

Rəsmi

Pakistan Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Rəsmi

İlham Əliyevin sosial media hesablarında "AIREX 2026" sərgisi ilə tanışlığa dair videoçarx paylaşılıb

Səudiyyə Ərəbistanının Kralı İlham Əliyevi təbrik etdi

Pakistan Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “AIREX 2026” sərgisi ilə tanış olublar - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Prezidentdən hava çirklənməsi ilə bağlı SƏRƏNCAM

Mehriban Əliyeva sosial media hesablarında Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramını təbrik edib

Kamran İmanov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib

Prezident Laosun yeni səfirini qəbul edib

Son xəbərlər

İlham Əliyevin sosial media hesablarında "AIREX 2026" sərgisi ilə tanışlığa dair videoçarx paylaşılıb

Bu gün, 17:57

ABŞ-də Konqresə nəzarətin demokratlara keçməsi Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir edəcək? – AÇIQLAMA

Bu gün, 17:46

Hakerlər soyuducuların temperaturunu 50 dərəcəyədək qaldırır – MKA-dan xəbərdarlıq

Bu gün, 17:40

Ermənistanda müxalifətçi Tsarukyanın həbs müddəti daha 3 ay uzadıla bilər

Bu gün, 17:34

ADY-nin rəqəmsal transformasiyasına çəkilən xərcləri 6 milyon dolları ötüb

Bu gün, 17:21

Bakıda küləyin sürəti 28 m/san-dək çatacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:13

Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinə yeni sədr müavini təyin edilib - DOSYE

Bu gün, 17:02

Əli Əsədov Rusiya, Belarus, Özbəkista və Qırğızıstanın rəsmiləri ilə görüşüb

Bu gün, 16:57

"Barselona"nın futbolçusu Rodri "Atletiko" ilə oyunu buraxacaq

Bu gün, 16:52

Bakıda qəza: “BMW” hospitala çırpıldı - FOTO

Bu gün, 16:51

Bakı-Moskva arasında kruiz səfərləri reallaşa bilərmi? – Ekspertdən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:31

Carlsberg Azerbaijan və Azərbaycan Texnologiya Universiteti arasında Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb - FOTO

Bu gün, 16:19

Səudiyyə Ərəbistanının Kralı İlham Əliyevi təbrik etdi

Bu gün, 16:12

Pakistan Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 16:10

Azərbaycan və Belarsus FHN arasında sənəd imzalanıb

Bu gün, 16:09

Tramp İrana qarşı hərbi əməliyyatların genişləndirilməsini istisna etməyib

Bu gün, 16:05

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “AIREX 2026” sərgisi ilə tanış olublar - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:03

Prezidentdən hava çirklənməsi ilə bağlı SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:55

Kamran İmanov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 15:51

Paytaxtın 51 kilometrdən çox yolu yenilənib

Bu gün, 15:35
Bütün xəbərlər