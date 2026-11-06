 Azərbaycan neftinin qiyməti 106 dolları ötdü | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycan neftinin qiyməti 106 dolları ötdü

Qafar Ağayev10:04 - Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 106 dolları ötdü

Dünya bazarında “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin qiyməti artıb.

1news.az xəbər verir ki, “Azeri Light” markalı neftin bir barelinin qiyməti 0,03 ABŞ dolları (0,03 %) artaraq 106,84 ABŞ dolları təşkil edib.

Hərracların nəticələrinə əsasən, “Brent” markalı neftin yanvar fyuçerslərinin bir barelinin qiyməti 95,98 ABŞ dolları olub.

Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti isə 1,7 ABŞ dolları (1,7 %) artaraq 101,6 ABŞ dollarına çatıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın 2026-cı il dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dolları nəzərdə tutulub.

Xatırladaq ki, “Azeri Light” markalı neftin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də 15,81 ABŞ dolları, ən yüksək qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda 149,66 ABŞ dolları olub.

Azərbaycanda bu markalı neft “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 35,3 % təşkil edir.

Paylaş:
91

Aktual

Mövqe

"Müharibənin ağrısını və Zəfərin sevincini anlamaq istəyirsinizsə, şəhid anasının gözlərinə baxın" – Vətən müharibəsi ...

Cəmiyyət

QDF-in maliyyə dəstəyi ilə Laçının “Bəylik Bağları”nda ağacəkmə aksiyası keçirili - FOTO

Cəmiyyət

6 Noyabr – Azərbaycan Televiziyası və Radiosı Günüdür

Rəsmi

Prezident bir qrup media nümayəndəsini təltif edib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Vergi borclarına görə hesablanan faizlər iki dəfə azaldıla bilər

Azərbaycanda dərman satışı zamanı bazar qiymətinin tətbiqi qaydaları dəyişir

QDF-in maliyyə dəstəyi ilə Laçının “Bəylik Bağları”nda ağacəkmə aksiyası keçirili - FOTO

“McDonald’s Azərbaycan” və DSMF-nin birgə layihəsi çərçivəsində “Zəfərin varisləri” proqramına start verilir - FOTO

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Bakı–Balakən–Bakı qatarının hərəkəti bərpa edilir

Zəfər Günü münasibətilə Bakı bulvarında konsert təşkil olunacaq

Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən silah-sursat aşkarlanıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 126 dolları keçib

Son xəbərlər

Vergi borclarına görə hesablanan faizlər iki dəfə azaldıla bilər

Bu gün, 11:31

Azərbaycanda dərman satışı zamanı bazar qiymətinin tətbiqi qaydaları dəyişir

Bu gün, 11:27

QDF-in maliyyə dəstəyi ilə Laçının “Bəylik Bağları”nda ağacəkmə aksiyası keçirili - FOTO

Bu gün, 11:12

“McDonald’s Azərbaycan” və DSMF-nin birgə layihəsi çərçivəsində “Zəfərin varisləri” proqramına start verilir - FOTO

Bu gün, 11:10

Sahibkarlar üçün ABİF kreditləri üzrə dövlət zəmanətinin məbləği müəyyənləşib

Bu gün, 11:07

Güllü Muradovanın həyat yoldaşı 25 sutkalıq həbs edildi

Bu gün, 11:06

Azərbaycanda əcnəbilər üçün bir sıra dövlət rüsumları müəyyən edir

Bu gün, 11:04

Zəfərə aparan vətənpərvərlik

Bu gün, 11:00

Nazirlər Kabineti dövlətə məxsus səhmdar cəmiyyətlərin korporativ idarəetmə qaydalarına dəyişiklik edib

Bu gün, 10:53

Mingəçevirdə yük avtomobili bataqlıqda batdı, iki nəfər xilas edildi

Bu gün, 10:36

Sosial şəbəkələrdə böhtan və təhqirlə bağlı məhkəməyə necə müraciət edilməlidir? – Hakimdən açıqlama

Bu gün, 10:35

"Müharibənin ağrısını və Zəfərin sevincini anlamaq istəyirsinizsə, şəhid anasının gözlərinə baxın" – Vətən müharibəsi iştirakçısı

Bu gün, 10:24

“Azeronline” Heyva Festivalının rəqəmsal tərəfdaşıdır

Bu gün, 10:10

Bakıda avtobuslardan istifadə rekord həddə çatıb

Bu gün, 10:08

Azərbaycan neftinin qiyməti 106 dolları ötdü

Bu gün, 10:04

“Omid” mağazalar şəbəkəsinin rəhbəri həbs edildi

Bu gün, 09:58

6 Noyabr – Azərbaycan Televiziyası və Radiosı Günüdür

Bu gün, 09:38

Qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Bu gün, 09:13

Avro ucuzlaşdı, rubl bahalaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı

Bu gün, 09:09

Bakıda səhər saatlarında 11 istiqamətdə tıxac yaranıb

Bu gün, 09:00
Bütün xəbərlər