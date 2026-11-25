XİN Bosniya və Herseqovinanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Bosniya və Herseqovinanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Bosniya və Herseqovinanın Müstəqillik Günü münasibətilə bu ölkənin xalqını və hökumətini səmimi-qəlbdən təbrik edirik!
Müstəqillik Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.
Warm congratulations to the people and the Government of Bosnia and Herzegovina on the occasion of Bosnia and Herzegovina’s Independence Day! Happy Independence Day! 🇦🇿🇧🇦 @mfa_bih https://t.co/UERDJ2AzSJ — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 25, 2026
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