Около десяти вечера 26 ноября к дачному дому телеведущей Фиры Джалиловой в Новханы подъехали пять автомобилей.

По ее словам, из них вышли примерно пятнадцать человек, у некоторых в руках было холодное оружие. Уличная камера записала, как они перелезают через забор. Собак во дворе обезвредили, после чего люди вошли в дом. Там спали 63-летняя мать телеведущей и ее 12-летний сын.

Джалилова рассказала, что из дома забрали три мобильных телефона, старинное ожерелье примерно за 20 тысяч манатов и пару бриллиантовых серег примерно за 10 тысяч. Еще сняли камеры наблюдения, домофон и другую электронику. По ее словам, незваные гости не знали, что в доме кто-то есть. Когда мать вышла за ними и спросила, что им нужно, они молча собрались и уехали.

Сама Джалилова допускает, что дом просто перепутали с чужим. Камеры во дворе унесли, а уличную, по ее словам, забыли. Ее запись теперь есть у полиции и у всех, кто открыл ее Instagram.

В посте Джалилова привела номера четырех машин: 99-ME-666, 90-ME-007, 90-YA-094 и 10-CE-025. Она попросила правоохранительные органы установить участников, вернуть похищенное и привлечь виновных к ответственности. Одному из пользователей она ответила, что заявление в полицию уже подала. МВД пока не комментировало произошедшее.

Дальше начинается то, что в этой истории говорит не меньше, чем сама ночь в Новханы. За несколько часов видео набрало больше тысячи отметок и почти три сотни комментариев, и под ним быстро сложился свой сюжет. Пятнадцать человек, пять машин, дорогие автомобили, номера, которые, по оценке одного из комментаторов, сами по себе стоят около 10 тысяч манатов. Никто не прятал номера и не торопился. Многим это кажется непохожим на обычную кражу. И это наблюдение по существу верное. Ошибка в выводе, который из него делают.

Один из комментариев называет случившееся местью или враждой. Другие идут дальше: без причины ничего не бывает, значит, есть долг, есть «конкретный вопрос», есть что-то, о чем пострадавшая молчит. Один пользователь прямо призывает ее не использовать «чистые чувства людей», чтобы прикрыть какую-то историю. Кто-то удивляется, почему она пошла в соцсети, а не сразу позвонила в 102. От «это не обычная кража» до «она сама что-то сделала» в ленте оказалось буквально несколько строк.

В социальной психологии этот механизм давно описан как вера в справедливый мир. Если с человеком случилось страшное, значит, была причина. А раз причина была, то со мной, ничего подобного не сделавшим, такого не случится. Логика утешительная, но вопрос и ответ в ней поменялись местами. Именно те детали, из-за которых комментаторы подозревают пострадавшую, должны тревожить сильнее всего. Пятнадцать человек приезжают к частному дому на машинах с узнаваемыми номерами, обезвреживают собак, входят туда, где спят пожилая женщина и ребенок, и спокойно уезжают. Это говорит не о Фире Джалиловой. Это говорит об уверенности этих людей, что им ничего не будет.

Версии мотива здесь вторичны. Долги взыскивают через суд, а не ночным визитом. Ошибка адресом не превращает вторжение в недоразумение. Она лишь показывает, что на месте этой семьи мог оказаться кто угодно, включая авторов самых скептических комментариев. И даже если за случившимся стоит конфликт, о котором публика пока не знает, никакой конфликт не оправдывает появления группы людей с оружием в доме, где спит двенадцатилетний мальчик.

Публичное обращение тоже не повод для подозрений. По словам Джалиловой, номера и запись уже у полиции. Instagram добавляет к этому только одно: дело теперь видят тысячи людей, и забыть о нем будет труднее. Для семьи, чей дом этой ночью перестал быть безопасным, желание огласки естественно.

На вопросы, которые сейчас задают в комментариях, должно ответить следствие: кому принадлежат машины, кто был за рулем, что привело этих людей именно к этому дому. А пока наверняка известно одно: ночью в дом, где спали женщина и ребенок, вошли пятнадцать человек и уехали, не опасаясь последствий.

Разговор стоит начинать с этого, а не с того, в чем могла провиниться хозяйка дома.

Редакция 1news