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Выживший во время крушения стюард Зульфугар Асадов: «Выжить там было чудом» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:30 - Сегодня
Выживший во время крушения стюард Зульфугар Асадов: «Выжить там было чудом» - ВИДЕО

25 декабря принадлежащий авиакомпании AZAL пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, в связи с необходимостью вынужденной посадки взял курс на город Актау и потерпел крушение.

Выживший во время крушения стюард Зульфугар Асадов рассказал в интервью АПА о произошедшем, отметив следующее:

«Мы вылетели в 8 утра в Грозный. Во время посадки заметили, что стоит густой туман. Капитан начал заход на посадку, но увидел, что из-за тумана земля не видна. Ему пришлось снова поднять самолет. Он попытался снова, но снова не получилось. Третий раз тоже не увенчался успехом. Тогда капитан был вынужден направить самолет на посадку в другой, ближайший аэропорт. Снаружи самолета раздался какой-то звук. Я сразу вышел в салон. Рядом была моя коллега Айдан. Мы увидели, что среди пассажиров началась паника».

З.Асадов рассказал, что призвал пассажиров к спокойствию, отметив, что нет никаких оснований для страха, и заявив, что нужно сесть и пристегнуть ремни: «Пассажиры сели. Я решил пройти немного вперед, но снаружи что-то ударило по моей руке. У меня была глубокая резаная рана, будто ударили топором. Кухонным полотенцем перевязали руку, чтобы остановить кровь. Полет продолжился».

Затем, по словам Зульфугара Асадова, по указанию командира, его коллега стюардесса Айдан с помощью микрофона дала пассажирам инструкции надеть жилеты: «В следующий раз командир экипажа сообщил, что посадка будет не на воду, а на сушу. Пилот изменил решение, так как, думаю, посадка на воду могла бы привести к гибели всех. Вода бывает тверже камня. Посадка была выполнена на сушу. Каждый пассажир действовал в соответствии с инструкциями».

Он также отметил, что заявления о взрыве баллона в салоне самолета являются ложными: «Если бы взорвался даже простой газовый баллон, самолет разлетелся бы на куски. Никакие газовые баллоны не перевозились. Пассажиры проходят проверку при посадке, это невозможно и является лишь предположением. Ситуация возникла из-за удара снаружи. До нового пункта назначения оставалось, возможно, около часа. Пилоты приложили огромные усилия, чтобы посадить самолет. В конце концов передние шасси коснулись земли. Они предполагали, что земли должна коснутся либо передняя, либо задняя часть самолета. Я подумал, что переднее колесо коснулось земли. В этот момент, когда стюардесса тоже была там, передняя часть самолета отделилась и упала в другую сторону. Оставшаяся часть продолжала скользить по земле, пока не остановилась. Как только остановилась, самолет перевернулся и застыл в перевернутом положении. Люди оказались вниз головой.

Айдан хотела встать, но я сказал: «Не вставай». Потому что началась нехватка воздуха. Я оставался в сознании. Несмотря на потерю крови, старался держаться до конца, чтобы при необходимости помочь. Я опустил ноги Айдан вниз, чтобы открыть дверь и устранить нехватку воздуха. Сказал: «Быстро расстегни ремень». Я также позвал пассажиров: «Быстро выходите». Как только я открыл дверь, из Актау прибыли спасатели. Оказалось, что они ждали поблизости. У меня была рана на руке, сил не хватало. Я позвал их: «Подходите, помогите вывести выживших».

Зульфугар Асадов рассказывает, что в момент удара о землю он подумал, что все умрут: «Потому что всё сильно трясло. Хотелось бы, чтобы остальные тоже выжили. Выжить там было чудом. Мы остались живы благодаря героизму нашего командира. С первых секунд удара пилот начал бороться, чтобы посадить самолет. Наверное, он тоже испытал сильное волнение. У меня раньше уже была одна авария. Когда самолет приземлялся, лопнуло колесо. Тогда тоже экипаж проявил героизм».

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