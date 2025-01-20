Свобода дороже, чем жизнь: Азербайджан отмечает 35-ю годовщину Черного января

Сегодня в Азербайджане День скорби, но не только - 20 января это еще и День славы, навсегда запечатленный в исторической памяти нашего народа как путь к свободе и независимости. Со дня трагических событий 20 Января проходит 35 лет…

150 погибших, более 744 тяжело раненых, 841 незаконно арестованных, 112 из которых были отправлены в тюрьмы, сотни пропавших без вести - страшный результат агрессии советской армии, которая по приказу советского руководства стреляла и давила танками граждан советского Азербайджана.

Они так и не сумели сломить гордый дух потомков великих полководцев прошлого - Джаваншира, Надир шаха, Бабека, Джахан Пехлевана... В те дни сердце всего Азербайджана билось только одним чувством – умрем, но не сдадимся.

Нет никаких сомнений в том, что за чудовищным преступлением, учиненным в Баку в ночь с 19 на 20 января, стояла цель устрашения азербайджанского народа, подавления его стремления к свободе.

Однако политическое руководство советской империи, и ее карательная машина не учли одного - готовности нашего народа пожертвовать жизнью ради великой цели.

Ввод крупных контингентов Вооруженных сил, КГБ и МВД СССР и объявление чрезвычайного положения были осуществлены на основе постановления Президиума Верховного совета СССР, подписанного Михаилом Горбачевым вечером 19 января 1990 года. О содержании постановления население Азербайджана узнало уже после вторжения армии в Баку.

B рамках варварской акции под кодовым названием «Удар», в Баку и другие регионы Азербайджана, без предварительного объявления о введении чрезвычайного положения, вторглись подразделения советских войск.

Массированный ввод войск проходил с различных направлений, выходом войсковых частей Бакинского гарнизона и прибывших частей из мест временной дислокации, а также высадкой десанта с военных кораблей. Перед этим был взорван энергоблок азербайджанского телевидения, и республика оказалась в информационной блокаде. Были блокированы все основные магистрали, аэропорты, вокзалы и морской порт.

Советские руководители пытались оправдать кровавую бойню якобы «необходимостью недопущения армянских погромов», хотя к тому времени армян в Баку уже почти не было. Это был лишь повод для того, чтобы прикрыть главную цель - подавление национально-освободительного движения и спасение коммунистической власти в Азербайджане.

Поскольку республиканское партийное руководство уже не владело ситуацией, Михаил Горбачев приказал армии взять Баку под полный контроль. Его очевидную ложь о том, что якобы «азербайджанские боевики первыми открыли огонь по солдатам советской армии», позже опровергли независимые адвокатские организации, в частности известная организация «Щит». Изучив факты по данному делу, эксперты не выявили никаких формирований мифических «азербайджанских боевиков».

Таким образом, советская армия вела войну со своими же мирными гражданами. Война эта сопровождалась неимоверной жестокостью – солдаты стреляли по безоружным людям, по любой движущейся мишени, по переулкам, балконам и окнам домов, больницам, машинам Скорой помощи, медикам не позволяли оказывать помощь раненым – их убивали, добивали.

Людей расстреливали из автоматов Калашникова запрещенными международными конвенциями пулями со смещенным центром тяжести - не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков. Танки умышленно давили любой попадавшийся на пути автотранспорт с людьми внутри. Чтобы скрыть точное число жертв коварного террора, убийцы в военной форме уничтожали даже тела погибших.

Только один страшный пример, наглядно демонстрирующий всю степень немыслимых зверств карателей. На Тбилисском проспекте была обстреляна легковая машина. Один из танков развернулся и переехал ее. Из раздавленной машины сумел выбраться находившийся в ней мальчик. Ребенок побежал, прикрыв руками голову, он пытался спрятаться в безопасном месте, но через секунду упал, сраженный пулей в спину…

Хмурым утром 20 января Баку представлял собой душераздирающее зрелище: окровавленные и раздавленные тела, покореженные машины, пулевые отверстия в стенах домов.

В ту ночь весь Азербайджан пережил страшный шок, увидев и осознав всю античеловеческую и кровавую сущность тоталитарного режима, когда советские войска подавляли не внешнюю агрессию, а давили танками советских людей.

22 января азербайджанский народ, предавая земле невинно убиенных сыновей и дочерей, похоронил и веру в мнимые «идеалы коммунизма». Невзирая на то, что в Баку действовал режим чрезвычайного положения, около 2 миллионов человек вышли на улицы, чтобы проводить шехидов в последний путь …

Общество «Мемориал» и Хельсинкская группа выступили с убедительными доказательствами того, что введение в Баку чрезвычайного положения привело к необоснованному нарушению гражданских свобод и что советские войска использовали неоправданные силовые методы.

Первичное расследование трагических событий 20 января проводилось Генпрокуратурой СССР, но решением от 20 декабря 1990 года уголовное дело было прекращено в связи «с отсутствием состава преступления в действиях военнослужащих при указанных событиях». Следы чудовищного преступления тщательно пытались скрыть – советская армия конфисковала и вывезла в Москву более 200 коробок с секретными документами.

11 февраля 1992 года Генеральная прокуратура независимого Азербайджана, аннулировав данное решение Генпрокуратуры СССР, вновь возбудила уголовное дело по нескольким статьям тогдашнего Уголовного кодекса: ст. 94 («умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах»), ст.149 («умышленное уничтожение или нанесение вреда имуществу»), ст.168 («превышение должностных полномочий») и ст.255 («злоупотребление служебными полномочиями, превышение власти»).

В связи с тем, что уголовное дело было возбуждено Генпрокуратурой СССР, 68 томов из материалов уголовного дела были отправлены в Москву. Запросы о возвращении данных материалов в Генпрокуратуру Азербайджана и необходимые документы, предусмотренные законом для задержания и передачи следствию обвиняемых лиц, были направлены правоохранительным органам Российской Федерации. Однако на запросы не был получен положительный ответ.

Уже в январе 1994-го Генпрокуратура завершила следствие по расследованию событий Черного января, в числе прочих, объявив виновными в трагедии президента СССР Михаила Горбачева, министра обороны Дмитрия Язова, председателя КГБ Владимира Крючкова. А в марте 2003 года следственное управление по особо тяжким преступлениям прокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело против экс-президента СССР Михаила Горбачева.

«Считаю, что произошедшая 19-20 января трагедия является как результатом большой вины политического руководства Советского Союза, лично Горбачева, фактом, исходившим из его диктаторских наклонностей, так и результатом предательства и преступления руководителей Азербайджана против народа. Думаю, что после окончания Великой Отечественной войны, в Советском Союзе нигде, ни в одном регионе не было кровавой расправы такого масштаба», - так говорил о трагедии общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев.

На основании положений международного права трагедия 20 Января должна быть квалифицирована как преступление против человечности. Согласно статье 7 Устава Международного уголовного суда, убийство, насильственное исчезновение людей, преследование по политическим, расовым, этническим или половым мотивам, подвергание пыткам, умышленное причинение сильных страданий или нанесение серьезных телесных повреждений, или другие античеловеческие действия, направленные на причинение серьезного ущерба физическому или психическому здоровью, квалифицируются как преступление против человечности.

Хотя в результате этого чудовищного деяния были грубо нарушены Всеобщая Декларация прав человека ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах и другие международные правовые документы, трагедия 20 Января, по сути и масштабу являющаяся одним из страшных преступлений ХХ века, до сих пор не получила международной правовой оценки...

20 Января – одна из самых кровавых трагедий в жизни азербайджанского народа. До сих пор наш народ живет болью и горечью той страшной ночи. Она же стала поворотным этапом на пути борьбы азербайджанского народа за независимость, и это вызывает в нас чувство гордости.

С этой точки зрения очень характерна оценка, которую дал мужеству шехидов 20 Января, их заслугам перед Родиной и народом, Президент Ильхам Алиев: «Мы никогда не должны забывать наших шехидов, отдавших жизнь за свободу, независимость, Родину. Считаю, что сегодняшний независимый, могущественный Азербайджан – самое большое достояние нашего народа. Нашим шехидам, людям, отдавшим свою жизнь, принадлежат огромные заслуги в этом деле. И это никогда не должно быть забыто».

Отважные сыны и дочери родины, пожертвовав жизнями во имя защиты национального достоинства, вписали новую страницу в летопись героизма нашего народа. Их невиданная самоотверженность продемонстрировала всему миру, что ни танки, ни пули не в силах сломить национальный дух, решимость и волю азербайджанского народа.

Сегодня души наших героических шехидов, преподавших миллионам урок мужества, пожертвовавших жизнями за независимость Азербайджана, суверенитет и территориальную целостность нашей страны, спокойны.

Победоносная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила от оккупации родные земли, полностью восстановив территориальную целостность и государственный суверенитет Азербайджана.

Отныне и во веки веков азербайджанский народ будет жить с высоко поднятой головой, склоняя ее только перед светлой памятью тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины.