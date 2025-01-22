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Запертые в огне. Трагические истории погибших при пожаре в Карталкая - ФОТО

Фарида Багирова12:45 - Сегодня
Запертые в огне. Трагические истории погибших при пожаре в Карталкая - ФОТО

Турецкие правоохранители устанавливают личности погибших в пожаре в провинции Болу.

Трагедия в Grand Kartal Otel в районе Карталкая унесла жизни 76 человек.

В СМИ и соцсетях публикуются фотографии и истории погибших.

В их числе – 14 членов одной семьи. Сотрудница национальной авиакомпании Türk Hava Yolları Зехра Сена Гюльтекин отдыхать в Карталкая на школьные зимние каникулы, вместе с мужем, тремя детьми и другими членами семьи.

После того как вспыхнул пожар, Зехра позвонила своей матери и попросила ее благословения.

Жертвами пожара стала еще одна семья – Мерт и Дуйгу Доган с двумя маленькими дочерями – Мави и Дога Доган. Они приехали на курорт из Стамбула. Все они будут похоронены в Адане, откуда родом глава семьи.

Семейная пара стоматологов Эрхана и Ясемин Бонджук Тузгирай из Бурсы проводила в отеле каникулы с детьми – Дефне (11 лет) и Демиром (8 лет) Тузгирай…

Измирец Хильми Алтын потерял в пожаре жену Кюбру Тонгуч Алтын и дочь Алью Алтын. Сам он госпитализирован.

Адвокат из Болу Юксель Гюльтекин потерял в пожаре 7 членов своей семьи – сыновей Билала и Энеса, дочь Румейсу, невестку Сену.

Пять погибших – члены семьи Четиз. Глава семьи – врач-невролог Ахмет Четиз, его жена – преподаватель Хабибе и трое сыновей – Эсат, и близнецы Седат и Ведат. Они будут похоронены в Анкаре.

Жертвами пожара стали и корреспондент газеты Sözcü Недим Туркмен, его жена и двое детей. Стало известно также о месседже дочери Недима - Ала Туркмен написала: «Grand Kartal, номер 9013, вид на трассу, не могу получить известий о моей семье, мы заперты в огне, скорее помогите».

При пожаре погиб декан стамбульского Университета «Озьегин», профессор Атакан Ялчын.

В числе погибших – бывший член команды «Галатасарай» по гребле Мехмет Джем Доган, его жена и дочь.

Член детской команды «Фенербахче» по плаванию, 11-летняя Ведиа Нил Арак погибла в отеле вместе с матерью Фердой Арак.

При пожаре погибли также жители Анкары - третьеклассник Кемаль Токджан, его отец Джан Токджан, и первоклассник Атлас Каан Токджан вместе с отцом Али Энис Токджаном.

Одна из погибших – Дилара Эрманоглу из Мардина. Отец девушки Ферман Эрманоглу, поехав за телом дочери, перенес инфаркт, ожидая окончания судмедэкспертизы. Он госпитализирован.

Жертвой трагедии стал также десятиклассник Эрен Багджи.

Повар отеля Эслем Уянык тоже погибла в огне.

Директор по исследованиям, разработкам и качеству компании Vicat Group Türkiye Айшемин Элиф Доган с дочерью Айше Майя Доган…

Учредитель компании Asır Grup Фонда Boğaziçi Yöneticiler Билал Гюльтекин вместе с женой, тремя детьми и двумя братьями.

В огне погибли Алиджан Бодуроглу (9 класс), Элиф Наз Бодуроглу (6 класс) и их мать Эбру Бодуроглу. Отец Мете Тунч Бодуроглу госпитализирован.

Не смогли спастись помощник руководителя клуба Фенербахче в Болу Рифат Доган, его жена Джерен Яман Доган и дочь Лалин.

В результате пожара погибла ученица 7-го класса средней школы в Стамбуле Пелин Гюнгёр, ее мать Бурджу Гюнгёр, отец Кыванч Гюнгёр и брат Керем.

В Турции сегодня – общенациональный траур по погибшим.

Allah rəhmət eləsin!

При подготовке материала использованы сообщения Haberler, CNN Türk, Sabah, Sözcü, Ankarahaber, İHA, Bolununsesi и других изданий.

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