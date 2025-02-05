«Deserved!»: Реакция пользователей соцсетей на группу Mamagama, представляющую Азербайджан на «Евровидении 2025» – ФОТО

4 февраля стало известно, что Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025» в швейцарском городе Базель представит группа Mamagama - конкурс состоится в мае, и впереди у артистов напряженная подготовка к выступлению.

Стоит отметить, что Mamagama пока не имеет широкой известности в Азербайджане, однако уже успела заявить о себе на международной музыкальной сцене – в ноябре 2022 года группа стала лучшим новым международным проектом Европы по итогам одного из крупнейших музыкальных конкурсов в Албании Kënga Magjike.

Новость о выборе представителей Азербайджана вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Реакции оказались противоречивыми: одни поддерживают Mamagama и верят в их успех, другие сомневаются в правильности выбора. В то же время многие пользователи считают участие группы в «Евровидении» заслуженным, так как Mamagama неоднократно пробовала свои силы в национальных отборах и теперь наконец получила возможность представить страну на международной сцене.

При этом поклонники конкурса едины во мнении, что пока рано делать поспешные выводы - главной интригой остаётся конкурсная песня, и именно она станет ключевым фактором, который определит шансы Азербайджана на успешное выступление.

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