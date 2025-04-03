Сбор средств успешно завершен! Султан, страдающей идиопатическим сколиозом, будет проведена операция – ФОТО

В январе нынешнего года мы поделились историей 14-летней Султан Гурбановой, страдающей быстро прогрессирующим сколиозом (67 градусов в грудном отделе, 85 - в грудопоясничном).

Девочке требовалось сложное хирургическое вмешательство с установкой 24-25 имплантов, для чего было необходимо собрать 45 925 манатов.

И вот пришла радостная весть. Как сообщила 1news.az основатель благотворительной организации Qəlbdən qəlbə Камилла Акперова, благодаря добрым и неравнодушным людям удалось собрать необходимую для Султан сумму. 6 апреля девочка будет госпитализирована для подготовки к операции, которая запланирована на 7 апреля.

«От всего сердца благодарим за помощь всех - кто откликнулся, кто помогал, кто просто не прошел мимо. Мы благодарны каждому. От всей души желаю, чтобы ваше добро нашло дорогу обратно в виде тепла, поддержки и светлых событий в вашей жизни», - написала К.Акперова.

Сбор средств для Султан Гурбановой успешно завершен! Мы от всей души желаем этой сильной девочке скорейшего возвращения к полноценной и здоровой жизни!