Опубликован список женщин, объявленных в розыск по линии Интерпола

Как уже сообщалось ранее, Азербайджан объявил в международный розыск по линии Интерпола 11 подозреваемых в торговле людьми.

Однако, как передает Unikal.az, на сегодняшний день число лиц, находящихся в розыске по данной категории преступлений, возросло до 13.

Ниже представлен полный список разыскиваемых:

Алекперова Лала Вилаят гызы — родилась 13 декабря 1960 года в Гяндже. Объявлена в розыск в 2021 году по предусматривающей ответственность за торговлю людьми статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Оруджева Рухангиз Шукюр гызы — родилась 14 января 1987 года в Гяндже. Разыскивается с 2021 года по аналогичной статье УК.

Мамедова Гюльнара Владимир гызы — родилась 3 апреля 1979 года в городе Лянкяран. Объявлена в розыск в 2022 году за торговлю людьми.

Абдиева Хиджрана Раджаб гызы — родилась 28 июля 1969 года в Губе. Разыскивается с 2008 года, в ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Объявлена в международный розыск по линии Интерпола.

Гадирли Зейнаб Беюкага гызы — родилась 15 декабря 1978 года в Кюрдамире. С 2016 года находится в розыске за торговлю людьми. Избрана мера пресечения в виде ареста. Разыскивается Интерполом.

Исаева Азада Эйнали гызы — родилась 14 мая 1964 года в Лянкяранском районе. С 2020 года находится в розыске по соответствующей статье УК АР.

Гурбанзаде Шекер Агабала гызы — родилась 7 февраля 1962 года в Евлахском районе. Объявлена в розыск в 2021 году за торговлю людьми.

Мамедова Шохрат Савалан гызы — родилась 19 января 1978 года в Геранбойском районе. С 2009 года разыскивается за торговлю людьми. В отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста, находится в международном розыске.

Гулиева Валида Тахир гызы — родилась 1 ноября 1964 года в Гяндже. С 2012 года находится в розыске, в том числе международном. Избрана мера пресечения в виде ареста.

Гаджиева Гызгайыт Рафиг гызы — родилась 26 августа 1984 года в Абшеронском районе. Объявлена в розыск в 2015 году. В отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста, объявлена в международный розыск.

Гасанова Севда Гасан гызы — родилась 30 июля 1968 года в Лянкяране. Разыскивается с 2015 года. Избрана мера пресечения — арест, объявлена в розыск по линии Интерпола.

Мамедова Гюльханым Худам гызы — родилась 20 июня 1964 года в Джалилабадском районе. С 2008 года находится в розыске, в том числе международном. Избранная мера пресечения — арест.

Шириева Вюсаля Рагиб гызы — родилась 16 мая 1981 года в Астаринском районе. Объявлена в розыск в 2024 году по статье о торговле людьми.

Фаига Мамедова