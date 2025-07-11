Баку задает тон: Азербайджан и Армения выстраивают новый формат взаимодействия - напрямую и без посредников

Почти пятичасовая встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 10 июля в Абу-Даби в очередной раз подтвердила фактическое лидерство Баку в продвижении мирной повестки и подчеркнула его ключевую роль в формировании региональной архитектуры безопасности.

Прямой диалог между лидерами Азербайджана и Армении по ключевым вопросам нормализации — без участия посредников — и достигнутые результаты, а также согласование продолжения такого результато-ориентированного диалога наглядно продемонстрировали, что именно двусторонний формат является наиболее действенным механизмом для продвижения мирного урегулирования.

Главные итоги

Согласно сообщению МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны:

- Обсудили различные аспекты азербайджано-армянской межгосударственной повестки дня нормализации.

- Подтвердили, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации, и на этой основе согласовано продолжение такого ориентированного на результат диалога.

- Оценив достигнутые успехи в процессе делимитации границы, лидеры дали поручения соответствующим государственным комиссиям для продолжения практической работы в этом направлении.

- Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по построению доверия между двумя странами.

Кроме того, в распространенных в азербайджанских СМИ предварительных итогах переговоров было отмечено, что встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна прошла в очень конструктивном русле.

Были проведены серьезные и содержательные обсуждения по важным направлениям мирной повестки между Арменией и Азербайджаном:

– По делимитации границ,

- Открытию и развитию Зангезурского коридора,

- Парафированию мирного соглашения, и другим вопросам.

- Достигнута общая договоренность о продолжении этих контактов и переговоров как на уровне различных рабочих групп, так и на более высоких уровнях.

С идентичным заявлением выступил МИД Армении: «В ходе встречи обсуждались различные аспекты нормализации отношений между двумя странами. Стороны подтвердили, что двусторонние переговоры остаются наиболее эффективным форматом для обсуждения всех вопросов, связанных с процессом урегулирования. Было решено продолжить диалог в этом формате с ориентацией на конкретные результаты. Лидеры отметили прогресс в вопросах делимитации границы и поручили профильным комиссиям продолжить работу. Также была достигнута договоренность о продолжении переговоров и укреплении взаимного доверия».

Оценки в Азербайджане

Азербайджанское экспертное сообщество в целом положительно оценивает результаты переговоров и с оптимизмом воспринимает перспективы дальнейшего развития диалога.

Глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов акцентирует внимание на том, что двусторонний формат переговоров с самого начала был предложен Баку, и продемонстрировал свою эффективность: «Речь уже идет о полновесном межгосударственном диалоге. Встреча прошла в конструктивном формате, а это значит, что стороны не просто высказали свои позиции, но – и это главное – обсудили их».

Глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде отмечает, что встреча в Абу-Даби обозначила смещение центра принятия решений внутрь самого Южного Кавказа: «Это качественно новая стадия. Центр принятия решений по вопросам региональной повестки смещается в сам регион. Внерегиональные силы, включая США и ЕС, на этот раз остались в стороне. Это говорит о том, что и Баку, и Иреван стремятся решать вопросы напрямую - без внешнего давления и навязанных моделей. Что касается дальнейших шагов, то можно ожидать, что встречи продолжатся. Очевидно, что переговорный процесс активизировался, и это заслуга сторон, а не внешних акторов. И это особенно важно: устойчивые решения рождаются не под внешним давлением, а из внутренней потребности».

Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров считает, что переговоры лидеров могут стать важной вехой на пути к долгожданному мирному соглашению между двумя странами: «Если мои предположения верны, то эту встречу можно назвать исторической». По его мнению, подписание мирного соглашения упирается в выполнение Иреваном условия Баку - устранение содержащихся в Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану.

Мнения в Армении

Армения считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу президента Азербайджана и премьер-министра Армении успешной, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян: «Армения также считает состоявшуюся в Абу-Даби встречу успешной и подтверждает, что она может послужить серьезной основой для дальнейшей реализации мирного процесса».

Советник первого президента Армении Жирайр Липаритян обращает внимание на то, что хаос в регионе не привел к положительным результатам, и сам факт прямого диалога без посредников является важным сигналом на фоне глобальной нестабильности. Коснувшись тем переговоров, он выразил мнение, что формат свободного обсуждения важнее концентрации на одной теме. Комментируя требование Баку изменить Конституцию, он предположил, что «возможен промежуточный компромисс: смена Конституции - сложный путь», что в Баку, по его мнению, понимают.

Директор-основатель Центра региональных исследований (ЦРИ), независимого аналитического центра в Иреване Ричард Гирагосян считает, что почти два года спустя Армени и Азербайджан вершат историю вдали от России, согласовав текст мирного соглашения и нормализовав свои отношения: «Москва постепенно теряет свое влияние на постсоветском пространстве. Самым ярким изменением в этом смысле является потеря оплота России в регионе Южного Кавказа, существовавшего на протяжении десятилетий. <…> я бы также сказал, что Армения и Азербайджан иронично разделяют одно и то же стремление - политику противостояния Москве, оттесняя и вытесняя Россию с Южного Кавказа».

Зангезурский коридор

В контексте переговоров эксперты обращают внимание на обсуждение сторонами вопроса разблокировки коммуникаций в регионе. Дополнительный интерес к этой теме вызывают озвучиваемые армянской стороной заявления о возможности передачи функций по разблокированию региональных коммуникаций международным организациям.

В частности, замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян сказал, что для Армении остается обсуждаемым «вопрос использования принципа аутсорсинга при разблокировке транспортных коммуникаций в регионе», «если он будет полностью соответствовать декларируемым Арменией принципам». По его словам, речь может идти о лицензированной международной организации. В свою очередь, пресс-секретарь МИД Ани Бадалян подчеркнула, что замминистра «однозначно отверг термин и явление контроля со стороны третьей стороны».

В числе возможных участников процесса указываются и американские компании. С этой точки зрения интерес представляет комментарий Госдепартамента США в отношении информации о том, что администрация президента Трампа представила Армении и Азербайджану свои предложения по открытию коммуникаций на Южном Кавказе. Госдеп заявил, что «не располагает информацией об этом».

По мнению экс-главы МИД Азербайджана Тофига Зульфугарова, одной из причин напряженности между Баку и Москвой является то, что на фоне невозможности или фактического нежелания российской стороны обеспечить выполнение 9-го пункта трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, и Азербайджан, и Армения согласились обсуждать возможность участия третьей стороны - возможно, США или Турции - в качестве гаранта безопасности функционирования Зангезурского коридора: «Возможно предполагать, что это одна из первых встреч по обсуждению вопроса функционирования Зангезурского коридора без российского контроля». Эксперт также считает возможным устранение темы «красных линий» Ирана по Зангезуру на переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Международная реакция

Международное сообщество приветствовало прогресс в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, мирная динамика получила высокую оценку на мировой арене.

Усилия Баку и Иревана по продвижению мира поддержал Вашингтон. «Мы поддерживаем усилия по содействию миру и стабильности на Южном Кавказе. Вашингтон следит за соответствующими публикациями в СМИ. На данный момент у нас нет никакой дополнительной информации для освещения», - заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс. Она также отметила позицию нынешней администрации США: «Как вы знаете, подход президента Трампа и госсекретаря Марко Рубио говорит сам за себя. Высказывания американского лидера на недавнем заседании кабмина ясно дали понять - эта администрация привержена миру».

Евросоюз выразил поддержку встрече лидеров Армении и Азербайджана, заявила официальный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Анита Хиппер. По ее словам, ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между двумя странами: «Нынешняя встреча является важным шагом на пути к установлению прочного мира и безопасности в регионе. Мы призываем обе стороны приступить к подписанию и ратификации проекта мирного соглашения как можно скорее. ЕС готов предоставить дополнительную поддержку и экспертизу, если стороны об этом попросят».

Россия поддерживает проходящие в ОАЭ прямые азербайджано-армянские переговоры на высшем уровне, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Мы разумеется приветствуем факт такого прямого диалога, и мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора».

В то же время Россия выражает готовность внести вклад в урегулирование отношений Иревана и Баку и, как заявил в свою очередь замглавы МИД РФ Михаил Галузин, магистральные направления движения к нему были обозначены в трехсторонних договоренностях лидеров РФ, Азербайджана и Армении в 2020 и 2022 годах: «Мы полагаем, что по этим направлениям и надо двигаться: подготовка мирного договора, разблокирование экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе, делимитация границ с последующей демаркацией, налаживание диалога между гражданскими обществами и парламентами Армении и Азербайджана. И, конечно же, российская сторона, как один из участников трехсторонних договоренностей, готова и далее вносить свой вклад в их реализацию. Естественно, в той форме, в какой это будет удобно обеим сторонам».

Глазами СМИ

Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби 10 июля заняла маншеты ведущих мировых СМИ.

Значительное внимание переговорам уделили турецкие медиа, охарактеризовав их как важный шаг на пути к долгосрочному миру между Азербайджаном и Арменией. В ряде публикаций влиятельных изданий – Anadolu, Hürriyet, CNN Türk, Sabah подчеркивается, что одной из ключевых тем повестки стало обсуждение перспектив открытия Зангезурского коридора как элемента разблокировки региональных коммуникаций, ориентированной на стимулирование развития и процветания широкой географии. Издание T24 рассматривает ситуацию с призмы утери Россией позиций на Кавказе. В Азербайджане звучат послания наподобие: «Москва нам не указ», и усиливаются призывы к углублению взаимодействия с Анкарой, пишет издание. С другой стороны, отмечается, что на фоне напряженных отношений Москвы как с Баку, так и с Иреваном, Турция готовится к новым шагам в регионе.

В свою очередь, Reuters подчеркивает, что мирное соглашение может преобразовать Южный Кавказ - регион, производящий энергоносители, граничащий с Россией, Европой, Турцией и Ираном, пересекаемый нефте- и газопроводами, но раздираемый закрытыми границами и давними этническими конфликтами: «Это были самые серьезные прямые переговоры в рамках неустойчивого процесса, направленного на прекращение конфликта».

«Результаты этой встречи в конечном итоге определят будущее Южного Кавказа не только из-за того, о чем договорятся лидеры двух стран, но и потому, что Россия впервые не будет участвовать в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. И это исключение происходит не по инициативе Москвы. И Баку, и Ереван дистанцируются от Кремля, поскольку их отношения с Россией значительно ухудшились за последние несколько лет», - отмечает Euronews.

Немецкая Berliner Zeitung подчеркивает: «Прежде всего, Россия, ранее выступавшая посредником, на этот раз не играла никакой роли».

«Результаты этой встречи определят будущее Южного Кавказа и то, как две страны смогут мирно сосуществовать после десятилетий конфликта», - пишет нидерладская Сommonspace.

«Встреча в ОАЭ ознаменовала первые прямые переговоры Алиева и Пашиняна - до этого два лидера встречались только с участием посредников или на полях многосторонних саммитов. Она является кульминацией нескольких лет работы», - отмечает Русская служба ВВС.

«Основной темой встречи является разрешение противоречий вокруг мирного договора с тем, чтобы выйти на его подписание до конца года», - сообщил источник российского ТАСС.

Вслед за этим армянское издание «Грапарак» в сегодняшней публикации допускает, что мирный договор «будет подписан в декабре».

*****

Резюмируя итоги, можно отметить, что встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби вновь подтвердила ключевую роль Азербайджана в мирном процессе. Именно Баку, с самого начала взявший на себя инициативу в мирном процессе, сегодня последовательно продвигает прямой диалог без посредников как наиболее эффективный путь к нормализации отношений с Иреваном.

Прямой формат диалога и охват широкого круга вопросов свидетельствуют о наличии политической воли сторон, а структура переговоров - как в формате один на один, так и в расширенном составе - подчеркивает гибкость дипломатического подхода и нацеленность на практический результат.

Таким образом, вчерашние переговоры, что подтверждается и экспертными оценками, можно рассматривать как значимый этап в процессе нормализации межгосударственных отношений. Мирный процесс постепенно выходит за рамки декларативных заявлений, переходя к практическому наполнению - с конкретными шагами, формированием атмосферы доверия и нацеленностью на устойчивый результат.

При подготовке материала использованы данные из открытых источников, в том числе, сообщения и экспертные комментарии в СМИ и соцсетях.

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему “Защита общественных и государственных интересов”