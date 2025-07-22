Реформа профобразования: одни специальности исчезнут, а за некоторые оплата составит 5000 манатов - ВИДЕО

Директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов анонсировал реформу, которая значительно преобразит сферу профессионального образования в Азербайджане.

В рамках предстоящих изменений планируется внедрение ряда новых перспективных специальностей, тогда как некоторые текущие направления подготовки будут исключены из перечня.

Как отметил Джейхун Керемов, решение о прекращении набора по ряду специальностей основано на результатах анализа рынка труда, выявившего низкий спрос на выпускников соответствующих направлений.

«Приём студентов в учреждения профессионального образования стартует 22 июля. Мы существенно увеличили число мест в рамках общего плана приёма», — подчеркнул глава агентства.

Он также отметил устойчивый рост интереса к профессиональному образованию — за последние пять лет этот показатель увеличился на 71,5%.

Значительные изменения затронули и систему оплаты обучения.

«В этом году мы пересмотрели принципы оплаты. В разных регионах теперь установлены различные тарифы. По некоторым специальностям стоимость обучения достигает 5000 манатов», — пояснил Керемов.

По его словам, высокая стоимость обусловлена рядом факторов: необходимостью международной сертификации, использованием современных учебных материалов, а также привлечением квалифицированных преподавателей и отраслевых экспертов.

Кроме того, в план приёма включены 10 новых специальностей с технологическим уклоном. Абитуриенты, планирующие поступление в 2025/2026 учебном году, должны подать заявку через сервис «Электронный приём студентов в учреждения профессионального образования» на платформе portal.edu.az.

Приём заявок будет открыт с 22 июля по 11 августа. Каждый абитуриент может выбрать до пяти специальностей.

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