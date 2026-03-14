 В Иране назвали Украину «законной целью» из-за помощи Израилю
В Иране назвали Украину «законной целью» из-за помощи Израилю

First News Media17:07 - Сегодня
В Иране назвали Украину «законной целью» из-за помощи Израилю

Территория Украины стала законной целью для Ирана из-за помощи Израилю в операции против Тегерана.

Об этом заявил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи на своей странице в X.

«Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — написал он.

