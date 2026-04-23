Украина не будет возвращать кредит ЕС в размере 90 млрд евро
Кредит в размере 90 млрд евро, утверждённый Европейским союзом (ЕС) для Украины, будет погашен за счёт компенсаций, которые Россия должна выплатить Украине.
Oб этом говорится в информации пресс-службы Совета ЕС.
Сообщается, что выплаты Украине по данному кредиту начнутся со второго квартала текущего года.
«Кредит поможет покрыть наиболее срочные бюджетные потребности страны, а также её потребности в оборонно-промышленном потенциале на 2026 и 2027 годы», — говорится в сообщении.
342