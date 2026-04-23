СМИ: Галибаф подал в отставку

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подал в отставку и вышел из переговорной группы, утверждает израильский телеканал N12 News.

Как утверждает телеканал, это произошло после вмешательства Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее издание Iran International со ссылкой на источники писало, что споры среди руководителей Ирана сорвали поездку иранской делегации в Исламабад на переговоры с США. По его данным, разногласия между союзниками иранского президента Масуда Пезешкиана и лицами, близкими к верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, привели к отмене поездки в последний момент.

«По словам источников, знакомых с темой, делегация была готова отправиться, когда из окружения Хаменеи поступило сообщение, которое запрещало обсуждать ядерную проблематику и делало выговор команде МИД за предыдущий раунд переговоров», — отмечает издание.

В итоге глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что при таких ограничениях отправляться на переговоры не имеет смысла и шанса на какой-либо успех нет.