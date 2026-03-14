Иран анонсировал ответ на удары по острову Харк

Иран в ответ на нападение на принадлежащий ему остров Харг объявил о подготовке к ударам по трем портам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и призвал людей эвакуироваться оттуда.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Срочное предупреждение для населения ОАЭ. Жителям и находящимся в указанных на карте районах ОАЭ направляется уведомление о необходимости немедленно покинуть территории вокруг портов Фуджайра, Халифа, Джебель-Али», - отмечается в тексте. Указывается, что эти районы стали «законными целями» из-за присутствия там американских военных, дислоцированных среди гражданских объектов, и в ближайшие часы могут быть поражены.

Американские военные ранее нанесли удары более чем по 90 военным целям на иранском острове Харг в Персидском заливе. Как утверждает Центральное командование ВС США, расположенные там объекты нефтяной промышленности исламской республики не пострадали.

В результате атаки были уничтожены склады морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов.