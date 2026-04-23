Умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов

Об этом 23 апреля сообщил Первый канал.

Российский телеведущий Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет из-за проблем с сердцем.

«Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги. У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Ему было 64 года», — написал телеканал в Telegram-канале.

Коллектив телеведущего назвал его смерть невосполнимой утратой, а также выразил глубокие соболезнования его родным и близким. Пиманов 25 лет вел программу «Человек и закон» и руководил медиахолдингом «Красная звезда».

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. В студенческие годы он работал видеоинженером по выносным камерам в ТТЦ «Останкино».